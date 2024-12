WHITEPAPER ZU HEPATITIS C IN DEUTSCHLAND

Während des „HEPathon“-Roundtables am 22. Mai 2024 in Berlin diskutierten Expertinnen und Experten aus ärztlicher Versorgung, Hilfsorganisationen, Verbänden und Patientenvertretungen die aktuelle Situation von HCV-Infektionen in Deutschland. Einig waren sich alle Beteiligten über den bestehenden Handlungsbedarf sowie die Notwendigkeit, Diagnose- und Behandlungsraten zu verbessern. Ein Whitepaper fasst Lösungsansätze und Empfehlungen zusammen.

Im Workshop, der mit Unterstützung von AbbVie Deutschland und Gilead Sciences stattfand, formulierten die zehn Fachleute konkrete Forderungen an die Gesundheitspolitik und erinnerten eindringlich an das WHO-Ziel zur Elimination von Hepatitis C: Bis 2030 sollen Neuinfektionen mit dem Hepatitis-C-Virus (HCV) und HCV-assoziierte Todesfälle um 90 bzw. 65 % gesenkt und Diagnose- sowie Behandlungsraten auf 90 und 80 % erhöht werden.1 Auch die Bundesregierung hat sich diesem Ziel verpflichtet.2

HCV-TRACKER ZEIGT, WO DEUTSCHLAND STEHT

Ein Blick auf den frei zugänglichen HCV-Tracker* (www.hcv-tracker.de) zeigt, dass Deutschland von diesem Ziel jedoch noch weit entfernt ist: Im 2. Quartal 2024 betrug die Diagnoserate lediglich 42 % und die Therapierate sogar nur 29 % der von der WHO bis 2030 angestrebten Werte.3

DAS FUNDAMENT FÜR FORTSCHRITT IST GELEGT

Um dem Ziel der Hepatitis-C-Elimination näherzukommen, wurden in Deutschland wichtige Maßnahmen ergriffen. Das Addendum der DGVS-Leitlinie empfiehlt ein HCV-Screening für alle relevanten Risikogruppen sowie für Personen, die einen Test auf Hepatitis C wünschen.5 Ein weiterer Fortschritt ist die Einführung des HCV-Screenings im Rahmen der allgemeinen Gesundheitsuntersuchung (Check-up 35) im Oktober 2021.6 Ein erster Erfolg: Seither steigen bundesweit die Zahlen bei den gemeldeten HCV-Infektionen.7

MIT DER DIAGNOSE ALLEIN IST ES NICHT GETAN

Eine Herausforderung bleibt jedoch weiterhin die alarmierende Lücke zwischen diagnostizierten und therapierten HCV-Fällen.3 Besonders in den vulnerablen Gruppen bleiben die Zahlen hinter den Erwartungen zurück.4 Dabei haben sich die Behandlungsmöglichkeiten bei Hepatitis C in den letzten Jahren erheblich verbessert. Mit den direkt wirkenden antiviralen Medikamenten (DAAs) stehen heute effektive, sichere und einfache Therapien zur Verfügung, die fast alle Betroffenen heilen§, Komplikationen verhindern und Infektionsketten unterbrechen können.5

DAS FORDERN EXPERTINNEN UND EXPERTEN

Das Whitepaper, das aus dem „HEPathon“-Roundtable hervorgegangen ist, identifiziert drei zentrale Lösungsansätze, um die Herausforderungen anzugehen und das WHO-Eliminationsziel bei Hepatitis C doch noch zu erreichen: verbesserte Test- und Behandlungsangebote (v. a. für vulnerable Gruppen wie Drogengebrauchende, Menschen im Strafvollzug, Obdachlose), eine Stärkung der hausärztlichen Versorgung sowie ein klares politisches Bekenntnis zur HCV-Elimination. Dazu wird eine bessere Ausstattung der Suchthilfe, eine Ausweitung der „Linkage-to-Care“-Angebote, ein verstärkter Fokus auf die Infektionsbekämpfung im Strafvollzug, Anreize für Tests, der Aufbau von regionalen Netzwerken und strukturierten Behandlungsprogrammen sowie eine gezielte Kommunikation zu Screening-Angeboten empfohlen.8

➡️ Hier geht es zum Whitepaper „Die Elimination von Hepatitis C in Deutschland“

*Der HCV-Tracker wurde im Rahmen einer Kooperation zwischen AbbVie Deutschland und der Deutschen Leberstiftung entwickelt.

§ Als von einer chronischen# Hepatitis C geheilt gelten Patientinnen und Patienten, die 12 Wochen nach Behandlungsende ein anhaltendes virologisches Ansprechen (sustained virologic response, SVR12) aufweisen.

# Definition der chronischen Hepatitis C gemäß DGVS-Leitlinienaddendum.5