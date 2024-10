ACHIM FREYER BILDER - Eine Retrospektive

Die Retrospektive ›Achim Freyer Bilder‹ im Schloss Biesdorf zeigt erstmals das bildkünstlerische Schaffen von Achim Freyer aus über 70 Jahren in einem großen Zusammenhang. Ausgehend von seinen jüngsten Arbeiten führt die Ausstellung zu Freyers Anfängen in Ost-Berlin und entfaltet von dort aus die prägenden Stationen seines außerordentlichen künstlerischen Lebenswegs.

Gezeigt werden Schlüsselwerke aus der Schaffenszeit in der DDR bis 1972, aus den 1970er Jahren nach der Republikflucht, den großen abstrakten Bild-Gesängen der 1980er Jahre, den ›Totentänzen‹ der 1990er Jahre bis hin zu der konsequenten Befreiung der Farbe von jeder Gegenständlichkeit in den letzten zwei Jahrzehnten.

× Erweitern Bild: Achim Freyer Achim-Freyer_Gehender-mit-Blau_1968_Mischtechnik-auf-Leinwand_65x120cm Achim Freyer, Gehender mit Blau, 1968, Mischtechnik auf Leinwand, 65x120cm

Weitere Ausstellungsorte sind das Achim Freyer Kunsthaus in Lichterfelde West mit der einzigartigen Kunstsammlung von Achim Freyer sowie die Kirche Am Hohenzollernplatz, deren Glasfenster von Freyer Anfang der 1990er Jahre gestaltet wurden. Gezeigt werden auch hier aktuelle Konvolute seines fulminanten Spätwerks.

× Weitere Ausstellungen von Achim Freyer Bis 30.11.2024 Freyer im Olymp – Bilder in Bewegung Galerie Olymp, In der EuropaCity, Otto-Weidt-Platz 8, 10557 Berlin Öffnungszeiten:

Di bis Fr 13 bis 19 Uhr Bis 30.11.2024 „Draußen betrachtete ich dann die schwankenden Grashalme und spürte, wie auch ich allmählich ein Gesicht bekam“mit Achim Freyer, André Butzer, Tal R, Matthias Dornfeld u.a. Achim Freyer Kunsthaus, Kadettenweg 53, 12205 Berlin Öffnungszeiten:

Di / Do / So / 15–18 Uhr Bis 15.12.2024 Bilder / setzen, stellen, legen Achim Freyer Kunsthaus, Kadettenweg 53, 12205 Berlin Öffnungszeiten:

Di / Do / So / 15–18 Uhr

Über Achim Freyer

Der Maler, Theatermacher und Stifter Achim Freyer (1934 in Berlin geboren) studierte Grafik und Malerei, war Meisterschüler von Bertolt Brecht. 1972 floh er wegen künstlerischer Repressalien nach Berlin (West) und begann hier mit eigenen Arbeiten als Regisseur.

Expand Bild: A. Freyer Konstrukt mit roter Fläche, 2023, Acryl auf Leinwand, 160 x 135 cm.

Freyer inszeniert an führenden Theatern weltweit. Er erhielt für sein Bühnenschaffen zahlreiche Preise und Auszeichnungen – zuletzt den deutschen Theaterpreis „DER FAUST 2022“ für

sein Lebenswerk. Als bildender Künstler war er zweifacher documenta-Teilnehmer, stellte 1981 auf der „Art Allemagne aujourd’hui“ aus und war auf vielen nationalen und internationalen Ausstellungen (u.a. Los Angeles, Seoul, Moskau, Venedig, Paris, Wien, Berlin, Linz und anderen) vertreten. Von 1976 bis 1999 lehrte Freyer als ordentlicher Professor an der

Universität der Künste Berlin, gründet 1988 das Freyer-Ensemble und 2012 die Achim Freyer Stiftungmit Sammlung und Galerie.

Über das Kunsthaus

Die ACHIM FREYER STIFTUNG zeigt in ihrem KUNSTHAUS die ständige SAMMLUNG, in der GALERIE wechselnde Ausstellungen und Rahmenprogramme.

Expand Bild: Achim Freyer AF_Weisser-Kopf_1998_DC0605 Achim Freyer, Weisser Kopf, 1998, Acryl auf Packpapier, 136 x 100 cm

Die SAMMLUNG Achim Freyer ist eine der außergewöhnlichsten Privatsammlungen Berlins und gleichzeitig eine der prägnantesten Präsentationen von Kunst. Auf drei Etagen vereint Freyer Exponate in direkter Konfrontation. Werke weltbekannter Künstler hängen hier dicht neben den Werken unbekannter Meister und treten in einen Dialog mit Werken der Outsider Art, der l’art brut und der Naiven Kunst. Durchgesetztes trifft auf Unbekanntes in dieser Welt des Visuellen.

Die ständige SAMMLUNG ist sonntags um 15:00 Uhr und 16:30 Uhr mit einer Führung zu besichtigen. Die GALERIE ist DI, DO, und SO von 15:00 – 18:00 Uhr geöffnet.

Rahmenprogramm:

Jeden Samstag lädt das Schloss Biesdorf um 14 Uhr zur Führung durch die Ausstellung ein. Sie erhalten Einblicke in die Zusammenhänge und Hintergründe der gezeigten Arbeiten.

× 17. Januar 2025, 18 Uhr

Symposium

Ordnung und Störung von Ordnung

Formen des Widerstands und der Subversion

Künstlerische Avantgarden im Untergrund

Eröffnung mit Thomas Krüger (Präsident der Bundeszentrale für Politische Bildung)

Ort: Schloss Biesdorf, Alt-Biesdorf 55, 12683 Berlin