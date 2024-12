Mit Adrenalin zum Wellness

Doch selbst fahren macht bekanntlich am meisten Spaß und so wird noch auf dem Gelände des Porsche Zentrums Hamburg der Weekender in den Frunk, den Stauraum vorne im Auto, verstaut, CarPlay connectet und der Sitz in die richtige Position gebracht.

Wenn die 450 PS des Coupes kurz nach dem Verlassen der Stadtgrenze von Hamburg so richtig in Fahrt kommen, kennt der Fahrspaß kein Halten mehr. 3,3 Sekunden, bis die 100 km/h des 6-Zylinder Motors erreicht sind, machen diese unfassbare Leistung der Ikone des 911 so unverwechselbar. Die Herbstsonne strahlt unentwegt auf die Fahrbahn und zeigt den Weg Richtung Küste. So sanierungsbedürftig die A23 wirkt, so ausgleichend gibt der Porsche 911 ein sicheres Fahrgefühl, um den Norden zu erreichen. Als die ersten Schafe auf den Wiesen am Straßenrand auf dem Weg nach Büsum aufschauen und das einzigartige Motorengeräusch neugierig beobachten, wird auch beim Ausschalten des Sport Plus Modus klar, dass dieser 1600 Kilo Sportwagen neben Kraft auch Eleganz und eine besondere Tradition vereint. Angekommen im Spa- und Wellness Hotel Lighthouse in Büsum werden die Blicke mehr und der Parkplatz zur Bühne.

× Erweitern Foto: V. Prdat Ulli am Zielort der Testfahrt mit dem 911 Carrera 45

Der großzügige Ocean-Spa mit Dampfsauna und Whirlpool lässt aus der finnischen Sauna heraus einen Premiumblick auf unseren parkenden Porsche 911 zu. Mehr Zeit für ein entspanntes Wochenende an der Küste zu haben und der Gedanke an das Lighthouse, den Leuchtturm, der immer den Weg zum Heimathafen zeigt, beruhigt ungemein. *Ulli Pridat

➡️ porsche-in-hamburg.de