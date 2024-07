Sommer, Sonne, Club-Feeling:

Der Sommer ist endlich da, die Sonne strahlt, und die gute Laune ist allgegenwärtig. Es gibt keinen besseren Ort als Berlin, die lebendige und bunte Hauptstadt Deutschlands, um einen Club-Urlaub der Extraklasse zu erleben!

Für alle, die das Lachen lieben, bietet der Quatsch Comedy Club die perfekte Kulisse für einen unvergesslichen Sommer. Der Club lädt zu einem legendär-lustigen Urlaubserlebnis ein – und das mit einem besonderen Highlight: dem „Club-Ticket“. Dieses Sommer-Special garantiert nicht nur den Eintritt zu Deutschlands bekanntester Comedy-Show, sondern auch einen kostenlosen, erfrischenden Cocktail dazu. Und das alles schon ab 22€!

Sommer Programm bis zum 01.10. – Die Live Show (Berlin): Jede Woche neu, jede Woche live!

Im Zentrum steht die legendäre Live Show des Quatsch Comedy Club. Seit über 30 Jahren bringt „Die Live Show“ Millionen von Zuschauern zum Lachen, sowohl in den Live-Clubs in Berlin, Hamburg, München und Stuttgart, als auch im Fernsehen. Fast jeder namhafte deutsche Comedian hat hier schon einmal das Publikum begeistert. Das Erfolgsrezept? Die Vielseitigkeit der Show: Jede Woche präsentiert die Show ein neues „Spaß-Quartett“ aus vier unterschiedlichen Comedians und einem Moderator. Von etablierten Comedy-Legenden bis hin zu vielversprechenden Newcomern – hier geben sich erfahrene Bühnenprofis und frische Talente das Mikro in die Hand. Wöchentlich neu zusammengestellt, bietet die Show für jeden Geschmack und jede Humorrichtung etwas Passendes. Die Witze sind genauso frisch und spritzig wie der Cocktail, der zu jedem Club-Ticket kostenlos angeboten wird.

Wer nach einem Hauch Berliner Lebensgefühl sucht, gepaart mit erstklassigem Humor und der authentischen Atmosphäre eines echten Comedy-Clubs, ist im Quatsch Comedy Club genau richtig. Hier erwartet euch ein Abend voller Lachmuskeltraining und unvergesslicher Momente. Die einzigartige Kombination aus Comedy, Club-Atmosphäre und dem besonderen Flair der Berliner Talente auf der Bühne macht den Quatsch Comedy Club zum perfekten Ort, um den Alltag zu vergessen und ausgiebig zu lachen – gerade in dieser Jahreszeit. Oder wie es die Veranstalter gerne sagen: So darf der Sommer beginnen – mit heißen Pointen und kühlen Drinks.

Tickets für den legendär-lustigen Sommer im Quatsch Comedy Club und das unschlagbare Angebot des „Club-Tickets inkl. Begrüßungscocktail“ erhaltet ihr ab sofort unter quatschcomedyclub.de. Sichert euch euer Ticket und genießt den lustigsten Club-Urlaub des Sommers – schon ab 22€. Dieses unschlagbare Angebot gilt nur bis zum 15. September.

