Weihnachten für alle!

Käthe Wohlfahrt feiert Jubiläum – Ein Fest der Liebe für alle

Seit Jahrzehnten bringt Käthe Wohlfahrt die Magie von Weihnachten in die Herzen der Menschen. Zum Jubiläum blicken wir zurück auf eine Erfolgsgeschichte, die im Erzgebirge begann, in Rothenburg ob der Tauber ihren Lauf nahm und heute weltweit die Festtage bereichert. Die kleine, historische Stadt in Bayern ist das Zuhause unseres weltberühmten Weihnachtsdorfs, das ganzjährig geöffnet ist. Hier können Besucher nicht nur einzigartige Weihnachtsdekorationen entdecken, sondern auch im Weihnachtsmuseum in die Geschichte und Traditionen eintauchen, die das Fest so besonders machen.

× Käthe Wohlfahrt wurde 1964 von Wilhelm und Käthe Wohlfahrt gegründet und ist inzwischen in dritter Generation Botschafter deutscher Weihnachtstraditionen.

Neuer Glanz in Berlin Mitte – Pünktlich zum Jubiläum

Rechtzeitig zum Jubiläum öffnen wir die Türen unseres brandneuen Ladens im pulsierenden Herzen Berlins. Direkt am Hackeschen Markt (An der Spandauer Brücke 7) bieten wir unseren Kunden die perfekte Mischung aus Tradition und modernem Design. Mit einem neuen Look und einem frischen Konzept erstrahlt der Store und lädt ein, die unvergleichliche Weihnachtswelt von Käthe Wohlfahrt zu entdecken. Der Standort in Berlin Mitte ist ein aufregender neuer Schritt, um nach der Schließung unseres Fachgeschäftes am Ku’damm, auch zukünftig in der Hauptstadt mit unserer Produktwelt zu begeistern.

Unsere Weihnachtsmärkte – Traditionen weltweit erleben

Weihnachten wird überall anders gefeiert, aber die festliche Stimmung verbindet uns alle. Ob in Rothenburg ob der Tauber oder auf den zauberhaften Weihnachtsmärkten in Städten wie Nürnberg, Hamburg, Köln oder Stuttgart – Käthe Wohlfahrt ist auf zahlreichen Weihnachtsmärkten vertreten und sorgt für die perfekte weihnachtliche Atmosphäre. International sind wir auf Weihnachtsmärkten in Japan, den USA und anderen Ländern vertreten, um die Traditionen und den Geist der Weihnacht weiterzugeben.

× Das Weihnachtsdorf in Rothenburg ob der Tauber mit über 1000m2 Ladenfläche, über 125.000 Glühlämpchen, 20.000 verschiedenen Artikel und einem 6m hohen Weihnachtsbaum ist das ganze Jahr über Magnet für rund 1.000.000 begeisterte Besucher

Ein Fest der Liebe für alle – Käthe Wohlfahrts besondere Produktwelt

Weihnachten ist das Fest der Liebe – für alle. Bei Käthe Wohlfahrt bieten wir eine Produktwelt, die Vielfalt und Toleranz widerspiegelt. Unsere handgefertigten Nussknacker, Räuchermännchen und Schwibbögen aus dem Erzgebirge, sowie moderne und klassische Weihnachtsdekorationen, sind Ausdruck von Tradition und Offenheit. Egal, wie Sie feiern oder wen Sie lieben, unsere Produkte schaffen eine warme, festliche Atmosphäre, die für alle offen ist.

Besuchen Sie uns online oder an unseren zahlreichen Standorten und lassen Sie sich von der Vielfalt unserer Produkte verzaubern. Denn Weihnachten bei Käthe Wohlfahrt ist mehr als nur Dekoration – es ist ein Fest der Liebe und Freude für alle.

