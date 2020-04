Zu Hause bei „HerrSchneider“

Bekannt wurde der Designer Florian Lange aka HerrSchneider unter anderem durchs Fernsehen bei „Geschickt eingefädelt – Wer näht am besten?“ an der Seite von Star-Designer Guido Maria Kretschmer. Wir zeigen dir, wie der Brandenburger wohnt.

Ziemlich gemütlich auf dem Dorf, in einer Jugendstil-Villa. Genau wie bei seiner Mode, mag Florian Lange es auch in Sachen Einrichtung gerne etwas retro, fast fühlt man sich in einem Wintergarten der Kaiserzeit, wenn man in seinem Wohnzimmer sitzt.