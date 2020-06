Anlage mit Stil: Uhren

Foto: unsplash/ C002 Herrenuhr

Mein Haus, mein Auto, mein Urlaub ... Statussymbole waren und sind für viele Männer* identitätsstiftend. Auch für Queers. In Punkto Nachhaltigkeit und interessanterweise auch Wertbeständigkeit, ist die gute alte Armbanduhr ein Dauergewinner. Und das nicht nur, weil sie das wohl auch kleidsamste und individuellste der Statussymbole des Mannes ist, ihr Träger* sorgt vielleicht damit für die Zukunft vor. Welche Vorteile bringen Uhren als Investitionsobjekt eigentlich mit sich? Das zeigen wir dir.

Sicherheit vor Inflationen

Du möchtest Luxusuhren von Omega entdecken oder vergleichbare luxuriöse Modelle anschaffen? Prinzipiell spricht vieles dafür. Gerade in Zeiten wie diesen, in denen traditionelle Anlagen unter Druck stehen. Viele Länder haben Hilfspakete für die Wirtschaft lanciert, einige einfach die Gelddruckmaschine angeworfen. Das könnte im schlimmsten Fall zu einer Hyperinflation führen. Und genau hier liegt einer der größten Vorteile von Uhren. Sollte es zu einer Inflation kommen, ist nicht davon auszugehen, dass Modelle gefragter Manufakturen stark an Wert verlieren. Zwar wirken sich Krisen selbstverständlich auf die Preise aus. Im Gegensatz zu regulären Währungen sind Uhren allerdings eine weit sicherere Anlage.

Gute Liquidität und Funktionalität

Uhren gelten als relativ risikoarme Sachwerte. Astronomische Renditen wie beispielsweise beim boomenden Kunstmarkt sind nicht zu erwarten. Eine Wertsteigerung ist aber durchaus möglich. Außerdem ist ihre Liquidität weit besser als bei den meisten anderen Sachwerten. Zur Not kriegt man* luxuriöse Uhren zu einem günstigeren Preis weg. Darauf sitzen bleibt man – zumindest bei renommierten Marken – in der Regel nicht. Außerdem ist sie eben, wie einleitend beschrieben, kleidsam und praktisch: Während beispielsweise Gold keinen wirklichen Nutzen hat und als Schmuck leider meist trotz Handwerkskunst nur zum Materialpreis wiederveräußert werden kann, sind gute Uhren ein tragbares Stück menschlichen Erfindungsgeistes, der maßgeblich zum Wert beiträgt.

Eine Anlage mit emotionalem Wert

Die meisten Männer*, die in Uhren investieren, haben ein gewisses Faible dafür. In vielen Fällen handelt es sich um Sammler, die Freude an diesem Objekt haben. Der persönliche Geschmack spielt oft eine Rolle. Diesbezüglich solltest du jedoch ein wenig vorsichtig sein. Investitionen sollten eher rational getroffen werden. Zwar kannst du durchaus deinen persönlichen Geschmack beim Kauf der Anlageobjekte einfließen lassen, allerdings sollte das gut überlegt sein und nicht dazu führen, dass du viel Geld in Luxusuhren investierst, die kein Potential für eine Wertsteigerung haben oder bei denen sogar ein hoher Wertverlust droht. Uhren bieten sich zudem meistens dazu an, sein Spektrum an Investitionen zu diversifizieren. Als alleinige Investition sollten sie nur dann infrage kommen, wenn du über hinreichendes Fachwissen in dem Bereich verfügst.