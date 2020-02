Das ist kein Trend

Das ist die Zukunft: genderneutrale Mode. Wer einen Petticoat tragen will, soll das tun. Und wer einen Anzug tragen will, der sollte das auch tun „dürfen“. Egal, welches Geschlecht bei der Geburt festgestellt wurde.

Mode sollte Ausdruck der Persönlichkeit sein, nicht dessen, was man in den Augen anderer zu sein scheint, zu sein hat oder sein sollte (muss). Nicht erst seit Marlene Dietrich und Madonna sind Frauen, die „Männermode“ tragen cool. Aber eben immer noch so besonders, dass es thematisiert wird (noch werden muss). Das Frankfurter Label MIZE geht da gleich einen anderen Weg, es macht genderneutrale Mode. Also Schnitte, die allen Geschlechtern passen.