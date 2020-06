FashionWeek: Die Schauen bleiben in Berlin

× Erweitern Foto: M. Rädel Kilian Kerner Fashion Week Rafael Gareisen

Foto: M. Rädel Fashion Week „Wir als Designer haben sehr viel miteinander gesprochen und waren uns auch alle einig, dass wir in Berlin weiterhin der Fashion Week treu bleiben ...“ Kilian Kerner

2021 kann sich die Bankenstadt Frankfurt am Main beweisen. Denn ab nächsten Jahr ist sie der Ort der Modemesse. Die Schauen bleiben wohl in Berlin.

Eine Chance für beide Städte: Berlin hat die Designer vor Ort, Frankfurt das Geld. Und womöglich Modedesigner, von denen man bald noch hören muss und wird. „Die Realisierung einer Frankfurt Fashion Week bietet für die Stadt Frankfurt eine einmalige und internationale wirtschaftliche Chance“, zitiert ntv den Frankfurter SPD-Oberbürgermeister Peter Feldmann. Und für Berlin ist es die Chance, etwas Neues zu starten. Eines ist klar: Wie in Deutschland üblich, wird es hämisch begleitet werden. Wir sind sehr gespannt – und wir freuen uns für unsere Teamkollegen unseres Stadtmagazins „gab“.

Foto: M. Rädel Ivan Mandzukic IVANMAN

„Ehrlich gesagt bin ich fast etwas froh, dass die Fashion Week weg ist. Das bedeutet überhaupt nicht das Ende der Modeszene in Berlin. Es ist die Chance für alle Designer, gemeinsam etwas Neues zu machen, egal ob man sich persönlich mag oder nicht. Es könnte so gut werden wie vor zehn Jahren, da gab es ein Zelt, Modenschauen, und das war es. Plötzlich wurde versucht, viel Geld zu verdienen und aus Berlin Paris zu machen. Ich vermisse die Fashion Week nicht – Berlin kann mehr. Aber ich habe keine Wut, ich will das alles in etwas Positives umwandeln.“ Ivan Mandzukic, IVANMAN, www.facebook.com/ivanmanberlin

Foto: R. Kater Kilian Kerner

„Dass die Fashion Week nach Frankfurt zieht, ist so definitiv nicht richtig! Die Messen ziehen nach FFM, die Shows und vieles andere bleiben in Berlin. Und das ist auch gut so. Wir als Designer haben sehr viel miteinander gesprochen und waren uns auch alle einig, dass wir in Berlin weiterhin der Fashion Week treu bleiben. Über den Umzug der Messen waren wir alle in Berlin sehr überrascht, sehen aber darin jetzt auch eine große Chance. So können die Termine für die Shows und weitere Veranstaltungen unabhängig der Messen geplant werden. Was bedeutet, dass nun endlich ein Termin gefunden werden kann, der nicht mehr mit Paris zusammenliegt. Was für uns als Designer natürlich extrem gut ist, um das internationale Interesse zu stärken. Ich freue mich auf die Shows im Januar.“ Kilian Kerner, www.facebook.com/KilianKerner

