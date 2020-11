Geschmückt und schmuck: Isaac und Yannick

× Erweitern Foto: www.missoma.com Isaac Waddington und Yannick Konan

Wer sagte denn (leider immer noch), dass Männer, die sich mit edlen und glänzenden Gegenständen, nein, Accessoires verschönern, prollig, billig oder „zu schrill“ wirken?

Jede_r sollte sich so in der Welt bewegen, wie sie/er es mag. Express yourself! Die 2008 in London gegründete Marke Missoma von Marisa Hordern ist dabei ein ganz gutes und schmuckes Vehikel, bringt sie dir doch Gold Vermeil, Messing oder auch Sterlingsilber zum Aufpeppen deiner Optik. Prominente Markenbotschafter sind gerade der Sänger und Pianist Isaac Waddington und der Schauspieler Yannick Konan, den man aus der hochgelobten Netflix-Serie „Agent“ kennen kann.

„Männer tragen unseren Schmuck schon seit Jahren, da unsere Designs so universell sind. Dadurch haben wir bereits ein sehr treues Publikum. In letzter Zeit haben wir einen starken Anstieg der Nachfrage nach Ketten und Armbändern festgestellt“, so Marisa Hordern.

„Dies war der perfekte Zeitpunkt, unsere erste Capsule Edition für Männer herauszubringen und es ist erst der Anfang der Missoma-Männerkollektionen“, freut sich die Gründerin und Kreativdirektorin der Marke.

× Erweitern Foto: www.missoma.com Isaac Waddington wurde 2015 durch „Britain's Got Talent“ populär

Wer noch auf der Suche nach Geschenken ist, der kann jetzt hier zuschlagen. Oder sich selbst etwas von dem stylishen und unaufdringlichen Bling-Bling gönnen.

www.missoma.com