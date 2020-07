Julian Zigerli: Bademode

× Erweitern Foto: Claude Gasser / julianzigerli.com Julian Zigerli

Trendige Swimwear aus Zürich! In diesen sommerlichen Fashion-Teilen machst du eine klasse Figur, egal, ob du in den Bodensee, die Nordsee oder in den Atlantik eintauchst. Und im heimischen Pool oder Planschbecken passt diese Mode auch hervorragend.

Die Muster und Prints sind durchaus Kunst, einige Motive zeugen von Humor und die Bildsprache ist gelebte Body Positivity. Aber auch Magie, und Liebe sind Begriffe, die auf die Mode des Schweizer Modedesigners passen. Die aktuelle Swimwear-Kollektion ist ein Augenschmaus mit leichtem Retro-Touch.

Uns besonders gefallen haben die hier zu sehenden Badeshorts (mit Taschen auf jeder Seite und einem Druckknopf bei der Tasche am Hintern) und Badetücher (Print-Seite 100% Polyester, Kuschelseite 100 % Baumwolle) mit ihren auffälligen und ungewöhnlichen Mustern und Farben – weil eben nicht 08/15.

www.julianzigerli.com

