Kings of Fashion: Strandmode

Mitch Bo, Kings of Fashion

Gerade macht der Sommer zwar eine kleine Pause, aber die Hitze und die Sonne werden wieder kommen. Und dann will man am Strand und Badesee auch gut aussehen. Wir hätten da was für dich ...

Der erst 22 Jahre alte Instagram-Star Mitch Bo zeigt dir hier die aktuelle Bademode des Schweizer Modelabels Kings of Fashion.

„Unsere Mode ist ein Weckruf an die Welt. Wir alle sind Helden, aber verstehen uns als Teamplayer. Alleine war gestern — Synergie ist heute. Wir tragen mit unserer Mode ein Statement in die Welt. Eine Erinnerung, wie wir auf diese Welt kamen: wild, frei, einzigartig und schön“ Kings of Fashion, Ahmad J. El Salameh und Carsten Weitzel, setzen auf die Community

Oben entspannt der ehemalige „Mr Gay“- Kandidat in der superbequemen schwarzen Badeshort mit integriertem Jockstrap aus 100 % Polyester. Uns besonders angetan haben es aber die beiden maritimen blau-weißen Designer-Badeshorts aus 80% Nylon und 20% Lycra, ein bisschen retro, cool und praktisch mit (herausnehmbaren) Suspensorium.

kings-of-fashion.com