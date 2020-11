Mode 2021 – Trends vom Anzug bis zum Sport-Outfit

Dass letztlich die inneren Werte zählen, steht außer Frage. Dennoch macht der erste Eindruck oft den Unterschied. Hinzu kommt der pure Spaß an Mode, um die persönlichen Vorlieben zum Ausdruck zu bringen. Die Kollektionen für 2021 verraten, dass die Designer während der Corona-Pandemie mit Optimismus und Hoffnung am Werk waren. Nachfolgend ausgewählte Einblicke in die Trends von Business-Chic bis Sportswear.

Minimalismus für Anzüge und Freizeitlooks

Bei den Anzügen scheinen sich klare Strukturen ohne Schnickschnack durchzusetzen. Statt komplizierter Schnitte und unnötigen Extras, haben sich viele Designer auf bewährte Materialien und minimalistische Styles konzentriert – ob Prada, Jil Sander oder Armani. Entscheidend beim Kauf, sind Passform und die bedarfsgerechte Material- sowie Farbwahl. Details hierzu lassen sich dem Kaufratgeber rundum Anzüge für Männer entnehmen. Die Redaktion verrät unter anderem Unterschiede zwischen gängigen Schnitten sowie die Besonderheiten von Baumwolle, Leinen und Co.

Fashion, Mode

Cargohosen dürfen in der Garderobe 2021 keinesfalls fehlen. Sie symbolisieren die gewünschte Lässigkeit und sind ein Klassiker, der sich vielfältig kombinieren lässt. Ob seriös für das Büro oder entspannt für den urbanen Auftritt. Formschöne Modelle präsentiert beispielsweise Reese Cooper. Der gleichnamige Gründer der Marke ist für seine Geschichten bekannt, die er mit seiner Mode erzählt. Auf dem offiziellen YouTube Channel von Reese Cooper zeigt der Designer seine aktuellen Werke und ruft zur Inspiration auf. Die künstlerische Runway Show zur Frühlings- und Sommerkollektion ist seine Weltsicht (inklusive Cargohosen-Ausblick):

Schlaghosen feiern ein Comeback und Oversize wird salonfähig

Baggy-Hosen sind nicht jedermanns Sache. Für diejenigen, die von Hoodies und Co. Abstand nehmen wollen, sind Schlaghosen eine willkommene Abwechslung. Doch nicht nur schmale Hosen schmeicheln der Silhouette. Es darf auch geschmackvoll in die Weite gehen, und zwar mit Oversize-Hosen in allen erdenklichen Ausführungen.

Strick, Batik und Co.

Qualität und nachhaltige Langlebigkeit sind für viele Männer ausschlaggebende Werte beim Kauf von Kleidung. Auch die Modetrends für das kommende Jahr scheinen dahin gehend geprägt. Ein Beispiel dafür sind die zunehmenden Strickpullover, die dank hochwertiger Materialien viele Jahre treue Dienste leisten. Doch auch die Kreativität kommt nächstes Jahr nicht zu kurz. Ein weiterer Trend, der auf die Ausnahmesituation durch Corona zurückzuführen ist, sind handgemachte Styles wie Batik oder gehäkeltes.

Tipp: Von farbenfroher Anziehungskraft können Männer schon bald in Form einer Tunika profitieren. Das eher Frauen-typische Oberteil findet Einzug in die Männergarderobe und macht körperbetonten Tanktops Konkurrenz. Es wird großzügig getragen und beschert luftige Leichtigkeit. Ob extravagant von Gucci oder mit schlichter Eleganz von Dolce & Gabbana, dessen Modelle die Schneiderkunst widerspiegeln und italienisches Flair ausstrahlen.

Von Spitze bis Floral – das Spiel mit sinnlicher Männlichkeit kann beginnen

2021 wird ein Jahr der Vielfalt und männlichen Experimentierfreude. Normen lösen sich auf und es treten neue Materialien, Muster und Farben in den Vordergrund. Sanfte Pastelltöne, romantische Blumenprints im Natural-Look oder Spitze und Rüschen sind ebenso erlaubt wie Shorts über Leggings oder Ethnic-Styles mit Paisley, Fransen und Webtechnik.

Inspiration: Wie fantasievoll Schlaghosen, Oversize und Romantik nächstes Jahr arrangiert werden, zeigt der Trendbericht der Vogue. Ob bunter Mix bei Balmain, die Seventies bei Gucci oder blumig und tailliert bei Dior Men. 2021 verschmelzen Grenzen zu einem Universum der Kreativität.

Fashion, Mode

Gemütlichkeit für zu Hause und unterwegs

Jogginghosen wurden 2020 regelrecht gefeiert. Die Verkaufszahlen stiegen in ungeahnte Höhen und auch die kommende Saison dürfte von behaglichen Looks geprägt sein. Neben Baumwolle wird Frottee verarbeitet, um Pullover den Kuschelfaktor zu verpassen und der Kundschaft die gewünschte Homewear zu liefern, die sich ohne Weiteres unterwegs tragen lässt.

Sportlich ­– Tech

Im Bereich Sportswear wird es im nächsten Jahr etwas verrückt, aber auch praktisch und der Minimalismus bekommt einen festen Platz. Weiße Turnschuhe dienen Trendsettern, sind aber eher für sportliche Looks der Straße zu Jeans oder Jogginghose geeignet. Weniger empfindlich für körperliche Aktivitäten sind farbenfrohe Varianten – von Blau über knalliges Orange bis zum Vintage-Design ist für jeden Geschmack etwas geboten. Ein Trend, der sich insbesondere für sportlich Ambitionierte anbietet, lässt sich unter dem Begriff Tech zusammenfassen. Smarte Funktionalität, viel Metallic und glänzende Beschichtungen sind Teil des Stils. Kastige Schnitte, grafische Muster und membranartige Materialien geben den Ton an. Noch mehr Fashion zum Stöbern gibt's hier.