Mode & Kunst @ Flughafen Tempelhof

× Erweitern Foto: Ulrich Hartmann Brachmann Ausschnitt aus einer vergangenen Modepräsentation von BRACHMANN

Foto: Franziska Stünkel all the stories 105, 2016 / 2020, Farbfotografie / Dia-Sec, 180 cm / 120 cm

Ab morgen zeigen 20 Berliner Fashion- und Accessoiredesigner bis zum 13. September ihre kuratierten Positionen zusammen mit 130 internationalen Galerien im Rahmen der POSITIONS Berlin Art Fair, der paper positions und der photo basel im ehemaligen Flughafen Tempelhof in Berlin.

Wer dachte, dass die deutsche Hauptstadt lange trauert, dass Teile der Fashion Week nach Frankfurt umgezogen sind, der lag falsch. Jetzt dreht der kreative Modezirkus in der Hauptstadt erst so richtig auf! Zum Beispiel mit spannenden Kooperationen wie dieser: die POSITIONS Berlin Art Fair, die paper positions und die photo basel eröffnen kreative Tage voller Mode, Trends und Kunst.

Foto: Sister Mag Jennifer Brachmann

Mit dabei ist auch das Modelabel BRACHMANN mit der „Capsule-Kollektion“: „Zur FASHION POSITIONS gehe ich eine Kooperation mit der Fotokünstlerin Franziska Stünkel ein, deren Arbeiten ich vor ein paar Jahren entdeckt habe. Die Stimmung, Komplexität und Tiefe ihrer Fotografien aus der Reihe Coexist ebenso wie deren Farbklang und die Geschichten, die sie erzählen, inspirieren mich bei jeder Betrachtung. Wir teilen auch verschiedene Gestaltungsprinzipien, die wir in verschiedenen Medien realisieren. Ich habe mich durch Franziskas Fotografien für eine Capsule-Collection in verschiedenen Dimensionen inspirieren lassen“, so Jennifer Bachmann.

