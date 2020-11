WIESBADEN: Paradiesische Mode

Foto: partyinparadise.eu

Das noch ganz junge Modelabel richtet sich an „aufgeschlossene, offene, humorvolle, extrovertierte, modische Menschen“, die kein Problem damit haben, auch in Sachen Unterwäsche ein Stachel im konservativen Mainstream zu sein.

Da, wo sonst der Markenname dominiert, kann hier ein „SUCK MY DICK“ oder auch „FUCK YOU“ stehen.

Klingt platt, schaut aber gut aus und ist – so in Szene gesetzt – ja schon wieder Pop-Art, oder? Die trendigen Teile des Labels aus Wiesbaden bestehen aus 47% Viskose, 47% Baumwolle und zu 6% Elastan „um beste Qualität und ein superbequemes Tragegefühl zu garantieren“, so Gregor Garkisch, der Mann hinter den Kulissen.

