Warm verpackt

An grauen und nasskalten Tagen muss man sich gut einmummeln, um sich nicht beim Mund-Nasenschutz wechseln oder anstehen zu verkühlen.

Zum Beispiel in die Mode von BRACHMANN aus Berlin. Deren Kollektion für den Herbst und Winter ist dank Materialien wie Schur- und Kaschmir-Wolle, Baumwolle sowie Mohair-Wolle-Gemische eine sichere Bank in Sachen Wärme. Die modischen Visionen für die kalte Jahreszeit spielen mit „Räumen, Ebenen und Oberflächen“, verraten die Designer.

Foto: M. Rädel Kaschmirziege Ein Kaschmirziegenbock

„Die Schnitte sind klar und folgen strengen architektonischen Linien, geometrischen Formen und klaren Achsen, Layerings durchdringen sich wechselseitig, integrierte Faltungen geben Weite.“

Inszeniert wurden die trendigen Mäntel, Hemden und Jacken, Blazer und Anzüge von Axl Jansen. Aber auch ohne das Können eines Fotografen macht die in Grün- und Blautönen, Grau und wärmeren Brauntönen sowie in Terrakotta und warmen Fuchsrot gehaltene Kollektion extrem viel her.

brachmannofficial.com

