Mein Körper ist schön!

Florian taucht ins Wasser ein, kraftvoll zieht sein muskulöser Körper Bahn für Bahn. Daran war lange Zeit nicht zu denken und auch Florian hat über sich selbst nicht so gedacht. Er sah sich selbst nicht als attraktiv, denn Florian hat Schuppenflechte und die Hauterkrankung bestimmte sein Denken und Leben. Was heute nicht mehr zu sehen ist, ist typisch für die Schuppenflechte, wenn sie nicht behandelt wird: unansehnliche rote, verdickte Hautstellen, bedeckt mit silbrig weißen Schuppen. In der schlimmsten Phase waren 90 % von Florians Körper befallen.

Wer Florian heute durchs Wasser gleiten sieht kann das kaum glauben. „Schwimmen ist wie Tanzen oder Fliegen“, sagt Florian. An seinem Arm prangt ein blaugrünes Drachen-Tattoo mit dem chinesischen Schriftzeichen für Freundschaft. Auch mit einem Freund hat es mittlerweile geklappt. Jannick und Florian lieben sich und das schon seit mehr als 4 Jahren. „Ich fühle mich mittlerweile pudelwohl“, sagt der fast 1,90 Meter große Hüne, streicht Tropfen aus dem Gesicht und lächelt.

Nicht das Coming-out, die Schuppenflechte bestimmte Florians Leben

Schuppenflechte ist nicht ansteckend, aber eine große Belastung. So war es auch für Florian. „Die Krankheit hat mich viele Jahre total fertig gemacht“, erinnert er sich. Was ist die Ursache? Was lässt sich dagegen tun? Fragen, die ihm niemand beantwortet. „Das war am Anfang sehr schrecklich, die Schuppenflechte bestimmte mein Äußeres – ich habe es gesehen, alle anderen haben es gesehen.“

Ganz schlimm für ihn als schwuler Mann in einer Community, die so sehr auf das äußere Erscheinungsbild achtet. Florian igelt sich ein, versteckt sich. Auch eine Beziehung ist für ihn lange ausgeschlossen: „Ein perfekter Körper, für viele in der Szene ist das sehr wichtig. Das habe ich zu spüren bekommen.“

Endlich schöne Haut – ein neues Körpergefühl

Doch statt aufzugeben, beginnt Florian, selbst im Web zu forschen. Ein neuer Hautarzt, spezialisiert auf Schuppenflechte, bringt endlich die Wende. „Der Arzt hat sich Zeit genommen, die richtigen Fragen gestellt und mir verschiedene Therapien aufgezeigt.“ Er ermutigt Florian auch, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Zu sehen, dass es anderen ähnlich geht, ist eine wichtige Erfahrung für ihn. Schuppen an intimen Stellen, Mobbing-Attacken, Selbstmordgedanken, nichts ist im Gespräch mit anderen Betroffenen tabu. Fast wie ein Coming-out, nur hier für den Umgang mit einer Erkrankung. Er schafft es, sich und die Schuppenflechte zu akzeptieren. Die Behandlung mit einem Biologikum sorgt endlich dafür, dass auf seiner Haut nichts mehr zu sehen ist.

Elegant hebt sich Florian aus dem Schwimmbecken, zeigt Rücken. Keine Schuppen, nichts gerötet. „Früher war ich in mir gefangen. Das ist heute anders“, erklärt er. Selbst schuld, gibt es nicht. Flecken, lassen sich behandeln. Akzeptanz, ungeheuer wichtig.