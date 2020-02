Hintergrund 💊 HIV-Medikamente gegen Coronavirus

Sowohl Thailand, als auch China setzen in der Behandlung des neuartigen Coronavirus auf zwei Medikamente aus der HIV-Therapie. Ger├╝chte ├╝ber eine Verwandtschaft der beiden Viren sind ebenso haltlos wie Vermutungen, die PrEP verhindere eine Infektion.

In Thailand ist bei einer Patientin 48 Stunden nach der Gabe einer Mixtur aus zwei HIV-Medikamenten und einem Grippemedikament der Coronavirus 2019-nCoV vollst├Ąndig eliminiert worden. Das forschende Pharmaunternehmen AbbVie best├Ątigte zudem, dass die chinesischen Gesundheitsbeh├Ârden das HIV-Medikament Kaletra (auch Aluvia) in gro├čen Mengen bestellt habe. Kaletra ist ein Kombinationspr├Ąparat aus den beiden Wirkstoffen┬áLopinavir und Ritonavir und seit 2001 auch in der EU zur Behandlung von HIV-Positiven zugelassen.┬á

Warum wirkt ein HIV-Medikament gegen Coronaviren?

Lopinavir und Ritonavir sind Wirkstoffe aus der Klasse der sogenannten Proteasehemmer.

Protease (eigentlich Peptidasen) sind Enzyme, die Proteine oder Peptide spalten. Diese proteolytische Enzyme werden auch von RNA-Viren (Tollwut, Grippe, SARS, Influenza) ben├Âtigt, um den Vermehrungsprozess im K├Ârper in Gang zu setzen. Das eigentliche Virus bildet gro├če Proteinmolek├╝le, die dann durch die Protease-Enzyme in Einzelteile zerlegt werden. Erst diese kleinen RNA-Molek├╝le k├Ânnen beim RNA-Virus durch eigene virale Polymerase vermehrt werden.┬á

HIV geh├Ârt zur Klasse der┬áRetroviren. Diese ÔÇ×schmuggeln"┬ádie von der Protease zerlegten RNA-Sequenzen in die┬áDNA-Information┬áeiner┬áWirtszelle, um von dieser und ihren k├Ârpereigenen┬áPolymerasen reproduziert zu werden.┬á

Obwohl also beide Virenarten v├Âllig unterschiedlich sind und eine Symbiose oder Vermischung von zwei Arten┬ábeider Klassen h├Âchst unwahrscheinlich, funktioniert der Beginn ihrer Vermehrung im K├Ârper des Wirtes auf sehr ├Ąhnliche Weise. Die erprobten Proteasehemmer tun genau, was der Name vermuten l├Ąsst: Sie hemmen die Arbeit der Protease, der Reproduktionszyklus des Virus wird vor dem eigentlich Beginn verhindert. Und das eben sowohl beim Corona- als auch HI-Virus.

Hilft die PrEP gegen eine Ansteckung mit dem Coronavirus?

Nein! Die in der PrEP eingesetzten Wirkstoffe┬áEmtricitabin und Tenofovirdisoproxil sind sogenannte Reverse-Transkriptase-Hemmer, die bei einem sp├Ąteren Prozess der Vermehrung von Retroviren ansetzen. Sie haben keinen Effekt auf die Protease und bieten somit keinen Schutz vor RNA-Viren. HIV-Positive, die eine Therapie mit Lopinavir und Ritonavir einnehmen, k├Ânnten allerdings theoretisch einen gewissen Schutz vor einer Ansteckung mit einem RNA-Virus wie 2019-nCoV haben. Theoretisch, denn genaue Informationen ├╝ber Dosierung und Intervall der Medikation gegen Corona in Thailand bzw. China sind nicht bekannt und k├Ânnen sich von der der HIV-Therapie unterscheiden!┬á

Wie kamen Thailand und China so schnell auf die Idee?

Schon 2002/2003, als das Coronavirus SARS weltweit f├╝r Panik sorgte, kamen Forscher auf die Idee, Proteasehemmer aus der HIV-Therapie gegen RNA-Viren einzusetzen. Unter anderem einem L├╝becker Forscherteam um Rolf Hilgenfeld ist es zu verdanken, dass wir ├╝berhaupt detaillierte Informationen ├╝ber diese Virenklasse haben, denn┬áSARS-CoV und andere Coronaviren wurden als ungef├Ąhrlich f├╝r Menschen eingestuft. Als SARS dann doch auf den Menschen ├╝bertragen wurde, waren die L├╝becker Forscher die einzigen, die schon Modelle des Virus vorliegen hatten und an einem Wirkstoff arbeiteten. In einem aktuellen Interview mit der Zeit erkl├Ąrt Hilgenfeld auch, warum es trotz SARS immer noch keine speziellen Medikamente gegen Coronaviren gibt, sein Team hatte einen solchen entwickelt:┬á

ÔÇ×Sie befindet sich noch in experimentellem Zustand. Damit man sie einsetzen kann, muss sie erst noch in jahrelanger Forschung zu einem Medikament entwickelt werden. Als wir damals weitere Tests durchf├╝hren wollten, war der Sars-Ausbruch vorbei und wir hatten keine Patienten, an denen wir die Substanz testen konnten. Das ist auch ein Grundproblem bei der gesamten Forschung auf diesem Gebiet. ... Aus diesem Grund findet man auch schwer eine Finanzierung. Und die Pharmaindustrie interessiert sich nicht f├╝r Coronaviren. Selbst die 8.000 Sars-F├Ąlle damals sind f├╝r die Unternehmen kein lukrativer Markt. Auch deshalb haben wir jetzt kein wirksames Medikament gegen das neue Virus.ÔÇť Holger Hilgenfeld, Zeit Online

Hilgenfeld r├Ąt daher dazu, die beiden HIV-Medikamente und┬áRemdesivir einzusetzen, da diese gut am Menschen erprobt und verh├Ąltnism├Ą├čig sicher sind.┬á