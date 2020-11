Per Klick dabei sein: Livestream zum Welt-AIDS-Tag 2020

Wie jedes Jahr findet am 1. Dezember der Welt-AIDS-Tag statt, um Solidarität für Menschen mit HIV auszudrücken, Diskriminierungen entgegenzuwirken und Vorurteile abzubauen. Dieses Mal lautet das Motto: „Leben mit HIV – Anders als du denkst“. Aber wie kommen wir dieses Jahr zusammen – trotz Pandemie und Social Distancing?

Foto: T. Schwarz Florian Winkler-Ohm Florian Winkler-Ohm

Um diesen weltweiten Gedenktag trotz COVID-19 gemeinsam zu zelebrieren und miteinander in den Austausch zu kommen, könnt ihr am 1. Dezember von 18 bis 20 Uhr – ganz coronasicher – beim Livestream dabei sein: einfach per Klick auf #nochvielvor.

Dr. Schellberg Dr. med. Sven Schellberg

Bei diesem spannenden Event erwarten euch nicht nur Musik der Band Schrottgrenze und ein kleines Work-out zum Mitmachen, sondern auch höchst informative Sessions: Neben einem Experteninterview mit Dr. med. Sven Schellberg aus Berlin werden sich Menschen, die mit HIV leben, zu vielfältigen Themen austauschen: Wie verläuft der Alltag? Welche Herausforderungen gibt es zu bewältigen? Wie gestaltet sich das Leben mit HIV im Alter? Aber auch über Zwischenmenschliches wird natürlich gesprochen. Am Ende ist nämlich doch alles etwas anders, als du denkst.

Moderiert wird das Event von Florian Winkler-Ohm, Geschäftsführer des SchwuZ in Berlin, HIV-Aktivist, Blogger und Livestream-Allrounder. Es lohnt sich also hereinzuschauen und per Klick könnt ihr ganz einfach daran teilnehmen!

Hier geht es zum Livestream-Programm: www.nochvielvor.de/weltaidstag-2020

Der Livestream zum Welt-AIDS-Tag findet im Rahmen der Kampagne #nochvielvor von Gilead Sciences statt.