Potenzprobleme und ihre Ursachen – Das sind die Behandlungsmöglichkeiten!

Fast sieben Prozent aller Männer unter 30 Jahren leiden unter Potenzproblemen. Bei den Männern unter 40 Jahren sind es sogar fast zehn Prozent, die unter Symptomen von erektiler Dysfunktion leiden. Dabei können die Ursachen für erektile Dysfunktionen ganz unterschiedlicher Natur sein.

Der Grund für Erektionsstörungen können nicht nur körperliche Beschwerden ausmachen, sondern auch ein Kopfproblem darstellen. Der psychische Aspekt bei erektilen Dysfunktionen spielt oftmals eine größere Rolle, als physische Leiden. Für viele Männer ist das Thema 'Potenzproblem' immer noch ein absolutes Tabu-Thema. Doch können psychische und physische Auslöser auch in jungen Jahren der Grund für Potenzprobleme darstellen. Stress im Beruf, Streitigkeiten in der Partnerschaft, Depressionen, Zukunftsängsten oder finanzielle Sorgen können die Ursachen für eine erektile Dysfunktion sein. Immer noch ist es vielen Männern peinlich zum Arzt zu gehen, um nach wirksamen Behandlungsmöglichkeiten zu bitten. Dabei hat die Medizin auch im Bereich der erektilen Dysfunktion einige Fortschritte gemacht, so dass vielen Männern heutzutage schnell und einfach geholfen werden kann. Um sich einen Überblick der Ursachen für Potenzprobleme und deren Behandlungsmöglichkeiten zu machen, haben wir dir im Folgenden einen Ratgeber zusammengestellt. Auf diese Weise bekommst du Potenzstörungen ganz schnell in den Griff.

Mit Medikamenten Erektionsstörungen beseitigen

Medikamente gegen Potenzproblem sind die häufigsten angewendeten Mittel zur Behandlung von Erektionsstörungen. Doch ist eine Vielzahl der Präparate verschreibungspflichtig, so dass es entsprechendes Rezept vom Hausarzt benötigt. Um sich anschließend den unangenehmen Gang in eine Apotheke zu sparen, greifen immer mehr Männer auf das Internet zurück. So lassen Potenzmittel online bestellen, so dass man auf den Weg in eine Apotheke verzichten kann. Hierfür müssen betroffene Männer lediglich Online ein entsprechendes Rezept vorlegen, um die Bestellung abzuschließen. Die meisten verschreibungspflichtigen Medikamente zur Verbesserung der Erektionsfähigkeit werden auf der Basis von PDE-5-Hemmer hergestellt. Doch gibt es mittlerweile auch neuere Medikamente auf dem Markt, die auf einem anderen Wirkstoff aufgebaut sind. Hier lohnt es sich das Gespräch mit dem Hausarzt, um die bestmögliche Behandlungstherapie durch Medikamente gegen Erektionsstörungen auszuloten.

Hormonhaushalt wieder in Balance bringen

Für eine gesunde Erektionsfähigkeit ist auch der Hormonhaushalt des Mannes von einer großen Bedeutung. Dabei ist es besonders das männliche Sexualhormon Testosteron (männer* Bericht)für die Erektionsfähigkeit verantwortlich. Mit zunehmenden Alter sinkt auch der Testosteronspiegel, wodurch häufig auch die Potenz betroffen wird. Mit entsprechenden Präparaten zum Ausgleich des Hormonhaushalt gelingt es den Testosteronspiegel anzuheben und Erektionsprobleme der Vergangenheit angehören zu lassen.

Ungesunde Ernährung und Übergewicht

Wer sich überwiegend ungesund ernährt und ein paar Pfunde zu viel mit sich herumschleppt, leidet häufiger unter Potenzproblemen, als Männer in bester Gesundheit. Eine ungesunde Ernährung verschlechtert die Durchblutung und erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Demnach kann Übergewicht und ein ungesunde Ernährung ebenfalls die Ursache für Erektionsstörungen sein.

Nikotin und Alkohol sind ein Faktor

Bewegungsmangel in Kombination mit einem regelmäßigen Alkoholgenuss und Rauchen können der Grund für eine Erektionsstörung darstellen. Durch das Nikotin und dem Alkoholgenuss werden die Blutgefäße zunehmend belastet, so dass Potenzprobleme nicht selten sind. Besonders das Rauchen kann auf Dauer eine periphere arterielle Verschlusskrankheit auslösen, wodurch Blutgefäße massiv beeinträchtigt werden können.