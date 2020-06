SMART berlin hilft Sexarbeitern

Foto: www.smart-berlin.org

Wir sprachen mit Berater Andrei Craciun von der Sexarbeiter-Beratungsstelle SMART berlin, was sie da eigentlich machen.

An wen richtet ihr euch?

Wir richten uns nur an male* Escorts, das heißt Männer ab 21 Jahren, die den Beruf ausüben oder ausüben wollen und Beratung in Sachen Einstieginfos zur Sexarbeit und Umgang mit Kunden, sexuell übertragbaren Krankheiten (HIV/AIDS, Hepatitiden, STI), Gesundheitshinweise zu Substanzkonsum (Safer Drug Use) suchen oder Informationen zur Gesetzeslage zur Sexarbeit, Steueranmeldung, Krankenkasse, dem Aus- und Umstieg in eine andere Erwerbstätigkeit. Wir von SMART berlin wollen und dürfen keine Minderjährigen professionalisieren.

Foto: M. Rädel SMART berlin, Prostitution, Sexarbeit

Wie helft ihr konkret?

Da muss man unterscheiden, ob jemand kommt, der gar keine Erfahrung hat und denkt, dass Sexarbeit wie eine tolle Fantasie ist, Geld durch und mit Sexarbeit zu verdienen. Dann besprechen wir alles, was zu dem Thema Sexarbeit gehört. Die Erbringung der sexuellen Dienstleistungen ist ein Service und unterscheidet sich sehr vom Privaten, darüber sprechen wir mit unserem Ratsuchenden in einer Einstiegberatung.

Kommt jemand mit Erfahrung und gezielten Fragen, dann beraten wir zum Beispiel zu den Gesetzeslagen der Sexarbeit. Viele Sexarbeiter, nicht alle, haben ja einen Migrationshintergrund. Das Prostituiertenschutzgesetz ist im Jahr 2017 in Kraft getreten, es ist nicht sehr leicht verständlich, vor allem, wenn man Deutsch nicht als Muttersprache spricht und sich mit dem System nicht auskennt. Wir unterstützen und begleiten unsere Klienten und vermitteln Informationen, bei Bedarf auch über Sprachkurse.

Foto: M. Rädel Kondom HIV AIDS

Worauf achtet ihr?

Wir achten darauf, dass unsere Klienten die gezielte Information bekommen, dass während der Corona-Pandemie Sexarbeit verboten ist. Wenn jemand jetzt arbeitet, drohen Bußgelder. Aber wir haben nie aufgehört zu beraten. Die Arbeit hat sich jedoch verändert, der Kontakt zur Zielgruppe ist stark eingeschränkt. Dadurch, dass Sexarbeit gerade untersagt ist, sind auch die meisten Profile, die online waren, deaktiviert. Aber die, die noch online sind, die schreiben wir aktiv an und informieren sie.

Was ist euer Angebot allgemein?

Man kann uns dienstags von 17 bis 21 Uhr im Büro von subway in der Kirchbachstraße 5 in Berlin-Schöneberg besuchen, dort ist eine offene Sprechstunde. Natürlich kann man aber auch einen Termin machen oder sich nur online oder telefonisch beraten lassen. Eine Vernetzungsgruppe zwischen male* Escorts findet jeden dritten Monat in unseren Räumen statt, zu relevanten Themen für unsere Zielgruppe, und wir sind auch mit dem Infostand unterwegs.

*Interview: Michael Rädel

SMART berlin, Infos für male* Escorts, ein Angebot zur Professionalisierung der male* Sexarbeit in Berlin, www.smart-berlin.org