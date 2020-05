Webcam-Salon: Fat, Femme, Fabulous

× Erweitern Fat, Femme, Fabulous

Der männliche* Körper zwischen Bodyshaming und Body Positivity.

„Corona-Bauch statt Strandfigur?“, „Wann kommt denn die kleine Corona zur Welt? Das sieht schon nach neuntem Monat aus!“ Was zurzeit unter queeren Männern* nach teilweise wochenlangem Rückzug in die Isolation beim Wiedersehen an witzig gemeinten Spitzen ausgetauscht wird, ist für immer mehr von ihnen alles andere als das.

Foto: Florian Hetz Bauch Das Foto für unseren Flyer stammt von Florian Hetz, den wir HIER interviewten

Seit den 1980ern setzt sich der männliche* Mensch zunehmende einem schädlichen Körperwahn aus, den er davor patriarchalisch „nur“ Frauen aufzwang. Die damit verbundenen Diskriminierungsmechanismen sind heute fester Bestandteil der queeren Welt: Wer nicht sportlich bis trainiert, oder zumindest „skinny“, genug ist, der passt nicht in das Ideal der – weitestgehend schwulen – Männlichkeit. Oftmals ist alles was vom Twink oder Hunk abweicht schnell als Fetisch, also als abseitig oder normwidrig definiert. Dabei hatte die queere Bewegung doch das Potenzial diese Mechanismen zu brechen. Tut sie es auch?

Menschen, die sich nicht mehr in Geschlechterkategorien einordnen lassen, ihre eigenen Normen definieren, lassen sich nicht in alte Schönheitsideale zwängen. Mit der Diversifizierung der vormals „lesbisch-schwulen“ Szene hin zu einer queeren ist „Body Positivity“ als Kampfbegriff gegen normative Körperbilder und ihren negativen Wirkkomplex bekannter geworden. Doch wie blickt die LGBTIQ*- Mehrheitsgesellschaft darauf? Manifestiert sich das in der Kunst?

Diese und weitere Fragen möchten wir im Gespräch bearbeiten. Sendet gerne eure Fragen an info@village.berlin:

Mäks Roßmöller, Psychologie, Fettaktivismus und Körperarbeit

Marcel Danner, Model, Mr Gay Germany 2019

Joseph Wolfgang Ohlert, Fotograf

Moderation: Christian Knuth, Chefredaktion männer*

4.6., Fat, Femme, Fabulous, Live über zoom und die Facebookseiten von männer*, village.berlin & QueerMatters, 18:30 Uhr und danach auf YouTube