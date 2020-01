Video-Interview: Zwei Leben, zwei Bilder von HIV

Gordon ist 45 Jahre alt und seit 1992 HIV-positiv. Marcel ist 29, er erhielt sein positives Testergebnis 2015. Dazwischen liegen 23 Jahre. Wir sprechen mit beiden darüber, wie sich ein Leben mit HIV damals anfühlte und sich der Umgang mit der Erkrankung heute gewandelt hat.

Wie lebt es sich als relativ kurze Zeit HIV-Positiver?

Marcel: Ich würde die Antwort gerne zweiteilen. Was meine Gesundheit angeht, spüre ich keinerlei negative Auswirkungen. Ich nehme seit 2015 meine HIV-Medikamente und hatte bisher weder Therapiewechsel noch -versagen, noch Nebenwirkungen. Vor allem der Besuch beim Arzt, als das Testergebnis feststand, ist mir aber noch in Erinnerung. Seine Reaktion damals war: Immerhin sei es „nur HIV und keine Hepatitis C oder so etwas“. HIV sei mittlerweile eine chronische Erkrankung wie Diabetes. Damals ist mir schon ein wenig die Kinnlade runtergeklappt. Ich hatte völlig andere Bilder im Kopf.

Der zweite Teil der Antwort betrifft die soziale Komponente: Privat ist da alles in Ordnung, auch wenn es jedes Mal, wenn ich mich als Positiver oute, zuerst immer noch einen überraschten und leicht besorgten Blick vom Gegenüber gibt. HIV ist eben nach wie vor nichts Normales, nichts, was man so einfach mal beim Kaffee nebenbei erzählt…

Anders, als der besagte Diabetes …

Marcel: Genau! Da merkt man das soziale Stigma auch heute noch. Das Bild aus den 1980ern, als die Infektion als ansteckend und tödlich galt, hält sich bei vielen noch. Allerdings relativiert sich das im Bekanntenkreis recht schnell und es weicht Neugier. Schwieriger ist es im sozialen Bereich, bei Ärzten, im Job …

… Hast Du das schon erlebt?

Marcel: Nein, ich glücklicherweise nicht, aber ich habe es durch meine Mitarbeit in einer Selbsthilfeorganisation (A. d. R. pro plus e. V.) schon oft mitbekommen.

Wie ist das bei Dir gewesen, Gordon? Du bist Langzeitüberlebender …

Gordon: Anders. Ganz anders. Als ich mit 17 positiv getestet wurde, war das im Grunde ein Todesurteil. Der Schock hat mich über ein Jahr komplett aus der Bahn geworfen. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich mit der Diagnose klarkommen soll.

Die heute eingesetzten Kombinationstherapien, bei denen die Vermehrung des HI-Virus an mehreren Stellen gestört wird, gab es ja damals auch noch nicht. Was hast Du für Medikamente genommen?

Gordon: Es gab zu diesem Zeitpunkt nur Medikamente, die Aids kurzzeitig aufhalten konnten und die hatten so starke Nebenwirkungen, dass viele in meinem Umfeld schwere bleibende Schäden davontrugen oder gestorben sind. Ich habe mich deswegen auch geweigert, sie zu nehmen, solange es ging. Glücklicherweise ist Aids bei mir sehr lange nicht ausgebrochen. Erst 1998 ging es mir auf einmal wirklich mies und der Arzt hat eine extrem hohe Viruslast festgestellt. Ich war dann einer der ersten, die eine damals aufkommende Kombinationstherapie mit drei Wirkstoffen bekommen haben. Damit ging es mir körperlich auch schnell sehr viel besser. Trotzdem habe ich nur zwei Jahre durchgehalten und dann eine Therapiepause eingelegt.

Warum, wenn die Therapie doch half?

Gordon: Weil ich überall rosa Elefanten und Papageien gesehen habe. Ich konnte teilweise nicht mehr Auto fahren, weil ich so starke Halluzinationen hatte. Zusätzlich litt ich an depressiven Schüben und mein Körper veränderte sich: ich bekam Fettpolster an Stellen, wo sie nicht hingehörten. Das waren die Nebenwirkungen. Dazu noch der Therapiestress, weil die Tabletten nach Zeitplan eingenommen werden mussten und der ganze Tag sich danach richtete. Ich konnte so nicht weitermachen. Gesundheitlich lief es aber ganz gut bis ich 2002 nach Berlin gezogen bin. Durch den Stress hat sich wohl dann das Immunsystem wieder verabschiedet. Meine Ärztin hat mir daraufhin eine Kombi mit einem damals gerade neuen Wirkstoff verschrieben und diese Kombination nehme ich mit einer weiteren kurzen Unterbrechung bis heute. Sie ist wesentlich einfacher einzunehmen und ich vertrage sie gut.

Du hast die Beschreibung von Marcel gehört, wie sein Umfeld reagiert hat, wie er mit der Infektion sozial agiert. Wie war das bei dir?

Gordon: Es war Anfang der 1990er ein totales No-Go. Im Privaten wollte mir meine Oma nicht mal die Hand geben aus Angst, sich anzustecken, geschweige denn aus einer Tasse trinken. Und in der Szene hat man natürlich gar nichts gesagt, sonst hätte man gar keinen Sex mehr gehabt oder keinen Partner gefunden. Heute hilft es mir als HIV-Positiver sehr zu wissen, dass jemand, dessen Virusmenge im Blut dank medikamentöser Therapie unter der Nachweisgrenze liegt, das Virus nicht weitergeben kann**.

