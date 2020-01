Am 14. Februar ist Valentinstag, Tag der Liebenden und Verliebten. Der perfekte Zeitpunkt also, für den/die Partner*In oder den/die sehnsüchtig Verehrte*n ein liebevolles Präsent zu beschaffen.

Foto: instagram.com/gaylove_1994 Kuss

Und weil das mehr sagt als die tausend Worte auf der romantisch geschriebenen Karte, lohnt es sich, sich nicht erst am 13. Februar Gedanken zu machen. Die 5 besten Geschenke für den Valentinstag verrät dieser Ratgeber.

Rote Rosen

Rote Rosen sind kitschig, sie sind klischeehaft und sie haben fiese Stacheln - aber es sind eben auch rote Rosen und die gehören zu jedem Valentinsgeschenk dazu. Die kulturelle Bedeutung der Rosen ist einfach so eng mit der Liebe verwoben, dass selbst weniger romantische Seelen sie lesen können. Und wenn die Rosen doch einmal den Kopf hängen lassen, hilft warmes Wasser. Das lässt die Blumen länger leben.

Süßes, sonst gibt's Saures

Kuchen

Zweiter unvermeidlicher Klassiker ist Schokolade. Natürlich sollte das zum Valentinstag nicht die Tafel mit der lila Kuh sein, sondern etwas Exklusiveres. Schokoladen gibt es im Fachhandel oder auch schon im besser sortierten Supermarkt für alle Geschmäcker. Dunkle Schokolade mit Ingwer und Chili, schokolierte Nüsse oder Kaffeebohnen oder freche Grüße in erotischer Schokoform. Erlaubt ist, was schmeckt. Und wer in der Küche talentierter ist, kann sich auch selbst an süßen Versuchungen für zwei probieren. Ein fruchtiger Cheesecake im Glas, selbstgemachte Mousse au Chocolat, all das lässt sich doch perfekt im Bett genießen.

Erlebnis statt materieller Besitztümer

× Erweitern VINOBLE Day Spa

Was aber soll man den Angebeteten schenken, die schon alles haben - warum nicht etwas Zeit zu zweit? Ein Wochenendausflug ins Spa, ein romantischer Kurztrip nach Paris, Venedig oder Brügge oder auch ein Picknick unter den Sternen (wenn das launische Wetter es erlaubt) ist bei vielen deutlich beliebter als ein Teddybär, der im Regal verstaubt. Auch Candlelight-Dinner in einem malerischen Restaurant, Reisen in eine Therme oder gemeinsame Kochkurse sind tolle Geschenke, die verbinden. Und wenn das nicht unbedingt am Valentinstag stattfindet, ist auch die Atmosphäre viel entspannter. Vorfreude ist ohnehin die schönste Freude.

Verspieltes und Erotisches

Dildos

Aber nicht jeder verlässt am Valentinstag gerne das Bett, schließlich gibt es gute Gründe, den Tag mit dem Partner unter den Laken zu verbringen. Der Valentinstag ist der perfekte Tag, um das Feuer ein wenig anzuheizen. Ob erotische Dessous, kecke Kostüme oder überraschende Spielzeuge, an keinem Tag lässt sich Abenteuerlust zwischen den Laken besser ausleben als am Valentinstag. So viel Spaß im Schlafzimmer muss außerdem nicht teuer sein, denn Schnäppchenjäger und Gutscheinsammler finden besonders vor dem Valentinstag reizvolle Sonderangebote und können sich auf eis.de gleich von der Auswahl inspirieren lassen.

Exklusives und Romantisches

Am Valentinstag stehen die Gefühle im Mittelpunkt. Wer denen mit teurem Schmuck Ausdruck verleihen will, kann das am Tag der Liebenden natürlich bestens tun. Anhänger, Armreifen und Ringe sind stets gern gesehene Geschenke, aber Geld alleine ersetzt keine lieben Worte. Wer etwas wirklich Bewegendes schenken möchte, sollte vor allem seinen Gefühlen Ausdruck verleihen. Und mit Briefpapier und Tinte geht das viel klassischer als per lieber WhatsApp-Nachricht...

Keine Bange vor dem Valentinstag

Der Valentinstag bereitet vor allem Männern regelmäßig Kopf- und anschließend Herzschmerzen. Das aber muss natürlich nicht sein, denn schließlich soll es beim Schenken am Valentinstag nicht ums Materielle und überbordend Originelle gehen, sondern um die Gefühle. Etwas Kleines mit Sinn und Sinnlichkeit ist da auf jeden Fall willkommener als kostspielige Geschenk ohne Herz.

Das perfekte Geschenk für den Valentinstag kann also jeder finden.