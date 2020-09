Blind Date: Spannung und ein wenig Planungssicherheit

Blind Dates gibt es, seitdem es hartnäckige Freunde gibt, die dich unbedingt mit dem unbekannten Traumtypen verkuppeln möchten. Wahrscheinlich schlichen schon zu uralten Zeiten fürsorgliche Mitmenschen um alleinstehende Typen herum, um sie mit dem besten Freund in der nächsten Höhle oder Hütte bekannt zu machen.

Als endlich mit der Presse die berühmten Kontaktanzeigen kamen, wurde das Blind Date wesentlich zivilisierter. Treffpunkt? Im Blumengarten des Schönen zur vierten Stunde. Erkennungsmerkmale? Eine rote Rose am Kragen. Früher hatte so etwas Stil.

Wissen, wen du triffst

Im Prinzip hat sich in der Gegenwart beim Blind Date kaum etwas geändert, früher ging es sicher anonymer zu. Entweder kümmerte sich eine außenstehende Person komplett um das Arrangement und du wusstest selbst nichts von deinem Gegenüber. Zudem war es üblich, die Begegnung per Telefon oder Brief zu verabreden. Fragen nach Aussehen, Hobbies, Vorlieben oder ob ihr auf gleicher Wellenlänge liegt, konnten erst beim Zusammentreffen selbst geklärt werden. Gestörte, notorische Schürzenjäger, Lustmolche, Stalker oder Jack the Ripper hatten da wirklich noch ein leichtes Spiel. So konnte ein Blind Date durchaus zum Nervenkitzel werden. Gaydating macht aber trotzdem viel Spaß.

Vielfalt im Netz

Heute bietet das Netz umfangreiche Möglichkeiten. Das Blind Date wird via Google und Facebook vor dem ersten Meeting umfassend abgecheckt, gemustert und inspiziert. So bist du nicht nur in der Lage, das Aussehen deines Gegenübers zu überprüfen. Du kannst sogar erfahren, welche Sportwettbewerbe er gewann und ob er mit der Ebay-Sache zufrieden war. Eigentlich war es da früher mit dem Blind-Date besser, es gab mehr Vorfreude und Illusionen.

Möglichkeiten ohne Grenzen

Ein Mausklick ebnet heute den Weg zum Blind Date, diverse Verkupplungsaktionen deiner Freunde haben ausgedient. Du ergreifst selbst die Initiative und nutzt Angebote von Singlebörsen, Dating-Plattformen und auf althergebrachte Partneragenturen zurück. Kontakte per Online-Dating werden schnell und einfach aufgebaut, du kannst Wohnortnähe und Blind Dates in der Ferne arrangieren. Wieso nicht einmal ein Treffen in Hamburg, München, Berlin oder auf Usedom planen? Kämpfst du auch mit Zeitmangel, Frustration oder deinen eigenen Ansprüchen? Dann kommt diese Strategie für dich doch wie gerufen. Du schaust einfach einmal in die mediale Single-Auslage, machst ein paar Klicks, triffst die Verabredung. Wenn du Spannung oder Unsicherheit nehmen willst, dann schaust du einfach mal auf Facebook oder Instagram und checkst zeitnah, was dein Date heute so gemacht hat.

Verschiedene Dating-Apps, z.B. ROMEO oder Tinder, gegen noch einen Schritt weiter. Scrollen, klicken oder tippen wird nicht mehr nötig. Du wischst einfach nach rechts oder links, je nachdem, ob du dich mit dem Mann deiner Träume treffen möchtest oder nicht. Du allein hast die freie Wahlmöglichkeit aus einem riesigen Angebot. Ganz sicher findest du deinen Traummann. Selbst wenn das Ganze nicht mehr viel mit dem Blind Date von einst gemein hat: Erfolg stellt sich sicher ein.