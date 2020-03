Ausgezeichnet und im TV: „Prince Charming“

Das erste schwule Dating-Format in Deutschland, „Prince Charming“, wird mit dem Grimme-Preis in der Kategorie Unterhaltung ausgezeichnet. Und ab April läuft die schwule Suche nach der Liebe auch endlich im Fernsehen.

Der Preis wird zwar erst am 27. März vergeben, doch schon jetzt gab die Jury die Preisträger bekannt.

„Dank der Unbefangenheit, die ein Format so nur in seiner Debütstaffel haben kann, brechen sich in 'Prince Charming' immer wieder unerwartet Momente echter Gefühle und echter Verbundenheit Bahn. (…) nicht nur tolle, emotionale Fernsehunterhaltung, (…) auch eine neue Art von Märchen“, so die Grimme-Preis-Jury. Wir gratulieren!