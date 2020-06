Queere Hochzeiten: Anders Amen

× Erweitern Foto: M. Rädel Ehe Liebe

Hochzeit Ehe Seit 2017 dürfen homosexuelle Paare in Deutschland heiraten

Seit Oktober 2017 gibt es die Ehe für alle, dafür haben wir als Community lange gekämpft. Doch bei diesem queeren „Bund fürs Leben“, gibt es vieles zu beachten. Das lesbische Pastorinnenpaar von Anders Amen widmet sich in seinem neuen YouTube-Vlog diesem Thema.

„Mit Dir will ich eine Beziehung führen, mit Dir will ich mein Leben partnerschaftlich teilen. Auch mit Gottes Segen.“

Foto: C. Beckmann / Evangelischer Kirchenfunk Niedersachsen-Bremen anders amen

Bei der je nach Bundesland unterschiedlich agierenden Evangelischen Kirche gibt es verschiedene Arten, wie eine kirchliche Zeremonie bei gleichgeschlechtlichen Paaren ablaufen kann. Generell steht die Evangelische Kirche der Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare aber offen und tolerant gegenüber. Aber leider nicht jeder Pfarrer und jede Gemeinde ... Mehr dazu hier: www.evangelisch.de/themen/homo-ehe

Über die heutige Sendung

„Hast du in der Kirche geheiratet oder nur standesamtlich?“. Warum dieser Satz so nicht ganz richtig ist, woher der Irrglaube kommt, die Braut müsse vom Vater zum Altar geführt werden, und ob Trauungen für Menschen jeder Sexualität in Deutschland möglich sind, das klärt Anders Amen in der „großen Trau-Pfarrschule“.

Wenn ihr noch mehr Fragen rund um das Thema Hochzeit habt:

► Service-Nr. der EKD: 0800-50 40 60 2

Heute um 19 Uhr hier: www.youtube.com/andersamen