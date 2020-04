Video-Physiotherapie gegen Lagerkoller-Schäden

Krankengymnastik darf jetzt durch Videoübertragung erteilt werden, die Krankenkassen bezahlen diese Leistung seit dem 18. März. Der Arzt kann die Verordnung sogar in vielen Fällen telefonisch ausstellen.

Doch wie kannst du deine Vitalität während der aktuellen Einschränkungen auch ohne Verordnung erhalten? Das Epidemiologische Bulletin (RKI) riet im März, Online-Fitnessvideos weiterzuempfehlen. Damit du fit bleibst, hat PhysioCity Hamburg mit „Physio via Video“ deshalb eine kostenlose Plattform geschaffen. Hier kannst du herausfinden, welches Bewegungsangebot zu dir passt. Dazu stehen Mitmachvideos bereit. Es können auch Live-Video-Präventionskurse mit funktionellem Training belegt werden, die sogar von den Krankenkassen erstattet werden.

Chronisch Kranke im Fokus

Durch die Kontaktbeschränkungen bewegen sich besonders chronisch Kranke weniger. Damit die Sturzgefahr durch Muskelabbau nicht steigt, hat das Team besondere Kurse entwickelt, die Menschen mit Vorerkrankungen trittfest halten.

× Erweitern Testübungen erlauben die Selbstdiagnose, welche Physiotherapie notwenig sein könnte

Doch welche Inhalte sind zumutbar? Ob du dich bei der Gymnastik lieber hinsetzen willst oder dich an der Sofalehne festhalten solltest, testet du auf der Plattform: Einfach den Anweisungen der Videos folgen, im Zweifel mit einer Hilfsperson. Die anschließende Auswertung zeigt, welche Kurse für dich in Frage kommen. In jedem Falle sind rutschfeste Schuhe ein Muss und Stolperfallen wie Teppiche ein No-Go. *Thora Bleckwedel/ck