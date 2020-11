Authentische und agile Führung - Diese Punkte sind entscheidend

In der modernen Arbeitswelt sind Menschen gesucht, die sich die Prinzipien der agilen Leadership zunutze machen. Dies bedeutet dass die jeweils prägenden Führungsstile möglichst flexibel auf die jeweiligen Mitarbeiter und die Situation im Unternehmen zugeschnitten werden. Die sinnvolle Anwendung soll das Maß an Selbstorganisation und die im Team vorherrschende Motivation steigern. Wie es gelingen kann, diese Ansprüche erfolgreich in die Tat umzusetzen, liest du in diesem Artikel.

Agil führen in vier Stufen

Bevor es möglich ist, sich selbst an dieses Thema zu wagen, ist zunächst ein Blick auf die vier unterschiedlichen Stufen der agilen Führung wichtig. Auf jeder dieser einzelnen Etappen wird die Kompetenz zum Problemlöser und der Selbstorganisation sowohl auf Seiten der Führungskraft, als auch auf Seiten der Mitarbeiter erhöht. Ziel ist also eine kontinuierliche Verbesserung der Leistungen, die sich schon bald in den Bilanzen des Unternehmens niederschlagen kann.Die erste Stufe beschreibt die Agilität der Führungskraft selbst. Um diese Bezeichnung zu erlangen, ist es vor allem wichtig, das eigene Verhalten und Wirken gut reflektieren zu können.

× Erweitern CC0/ Unsplash Business Man

Wer das agile Führen lernen möchte, kann dabei auf die Hilfe von externen Experten setzen, die eine individuelle Förderung in diesem Bereich anbieten. Diese Kenntnisse sind entscheidend, um schließlich bis zur zweiten Stufe vorzudringen, auf der es um das Coachen und Entwickeln der eigenen Mitarbeiter geht.Auf der dritten Stufe spielt schließlich die stetige Verbesserung der Leistung eine Rolle. Während die Stufen eins und zwei ganz darauf ausgerichtet sind, die individuelle Führung zu verbessern, steht nun das Unternehmen als Institution im Vordergrund. Ziel ist es, die Abteilungen effektiv auszurichten und auf diese Weise die Erfolgschancen stetig zu steigern. Auf der vierten Stufe der Entwicklung steht schließlich eine große gemeinsame Vision, auf die die Ziele des Unternehmens und die der Führungskräfte abgestimmt werden.

Agile Firmen sind erfolgreicher

Die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren zeigen, dass agile Unternehmen wertvolle Vorteile auf ihrer Seite haben. Ein solcher Führungsstil verbessert zum einen die vielen im Unternehmen ablaufenden Prozesse. Auf der anderen Seite ist es möglich, zugleich den Faktor Mensch zu betonen und in den Vordergrund zu rücken. Für agile Führungskräfte ist es zum Beispiel nicht mehr notwendig, den Mitarbeitern bestimmte Dinge vorzuschreiben und sie in einem engen Korsett von Regeln zu halten. Vielmehr sind sie selbst dazu befähigt, eigene Lösungen zu finden.Da auf diese Weise neue Wege erprobt werden können, ohne durch eine zu große Angst vor Fehlern gelähmt zu sein, können Firmen wichtige Entwicklungsschritte schneller durchlaufen. Agile Leadership bietet somit die Möglichkeit, solide Abläufe für die Problemlösung in der Firma zu verankern und dadurch das Erreichen der individuellen Ziele noch transparenter zu machen.

× Erweitern CC0/ unsplash Business Man

Authentizität als Schlüssel

Doch was sind nun die persönlichen Schlüsselfaktoren, die männliche Führungskräfte an den Start bringen müssen? Entscheidend ist die persönliche Authentizität, mit der die eigenen Wünsche, Ziele und Vorstellungen kommuniziert werden. Es setzt ein hohes Maß an Selbstvertrauen voraus, diese Entwicklung in einem Unternehmen anzustoßen, das bis dato nicht mit dem Prinzip der Agilität in Verbindung gebracht wurde. Nur eine starke Persönlichkeit ist dazu in der Lage, die Verantwortung für diesen Prozess zu tragen und ihn Stück für Stück weiter nach vorn zu bringen.Da einer solchen Leadership keine klare Hierarchie der Macht mehr zugrunde liegt, muss eine Führungskraft per se als Vorbild dienen können. Auf diese Art und Weise dient allein die fachliche Autorität und Kompetenz dazu, die eigene Position zu unterstreichen. Wer nicht über diese Ausstattung verfügt und wessen Autorität bislang auf festen Prozessen, Prämien und harter Kontrolle beruhte, der wird Schwierigkeiten damit haben, einen reibungslosen Wechsel zu schaffen.