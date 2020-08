Den Haushalt schmeißen? Für smarte Männer kein Problem!

× Erweitern Foto: Gerd Altmann / Pixabay / CC0 Smarhome Mann Der Haushalt lässt sich heute denkbar einfach managen. Mittels smarter Geräte wird der Traum vom sich fast selbstständig reinigenden Haus zur Realität

„Mach deinen Haushalt smart, und auch du wirst smart.“ Diese einfache Grundregel bringt Ordnung bei gleichzeitig geringem Aufwand in den Haushalt. Ordnung setzt Haushalte perfekt in Szene und verrät zudem einiges über den Charakter eines Menschen. Wir zeigen dir, wie du den Haushalt schmeißt, um dich und/oder deinen Partner zu entlasten und selbst attraktiver zu sein. Die smarten Gadgets, die auf dem Markt erhältlich sind, bringen dich deinem Ziel nahe.

Saugroboter als Must-Have

Saugarbeiten fallen im Haushalt immer wieder an. Jeden Tag sind es mehrere Millimeter Staub pro Quadratmeter. Ganz realistisch betrachtet, saugt nicht einmal die ordentlichste Person täglich im Haushalt, um all die Ablagerungen zu beseitigen. Also häuft sich das Sammelsurium aus kleinsten Essensresten, Bakterien, Haaren und sogar abgestorbenen Hautzellen auf dem Boden des eigenen Heims an. Optisch tritt der verdreckte Boden erst nach einigen Tagen deutlich zum Vorschein, aber so manch ein geschultes Auge erspäht schon früher den ungewollten „Teppich“. Um nicht täglich oder in größeren Zeitabständen selbst saugen zu müssen, sind Saugroboter effektive Helferlein im Haushalt.

Mit der Qualität des gekauften Saugroboters ergeben sich verschiedene Möglichkeiten. Aber sobald das notwendige Kleingeld mobilisiert ist, sind die Perspektiven beeindruckend:

Reinigung von mehreren Etagen und ganzen Wohnungen

Navigationstechnik für komplett selbstständige Saugdurchgänge

eigenständige Erkennung von Hindernissen und Stufen durch Absturzsensoren

eventuell vorhandene Wischtechnik – man spricht dann von einem Saug-Wisch-Roboter –, um den Boden zusätzlich feucht zu reinigen

Saugroboter sind anspruchslos. Das einzige an Zuwendung, was sie benötigen, ist ein aufgeladener Akku. Von da an sind sie im Betrieb dazu imstande, jeden Tag mehrmals ihrer Pflicht nachzukommen. Womöglich ist der Saugroboter sogar der wichtigste smarte Helfer fürs eigene Zuhause. Er verrichtet schließlich eine Arbeit, die ohnehin seltener getan wird, als sie eigentlich getan werden sollte. Zudem macht er diese Arbeit maximal genau und hält den Boden, der täglich Beanspruchungen ausgesetzt und die Basis des Haushalts ist, perfekt in Schuss. Auf diese Weise wird das eigene Heim an der wichtigsten Stelle dauerhaft sauber gehalten – keine Kompromisse, keine Ausreden, keine Makel.

Küche: Viele Herde, viele Helfer

× Erweitern Foto: T. Gaspario / CC0 Bärtiger Mann mit Kuchen Kaum ein Raum braucht so viel Zuwendung wie die Küche

In der Küche gibt es zwar nur einen technischen Herd, aber dafür eine Menge weiterer (Brand-)Herde, wenn es um Ordnung im Haushalt geht:

Geschirr, das sich selbst bei den ordentlichsten Menschen hin und wieder in der Spüle sammelt.

Kühlschränke, in denen Lebensmittel manchmal verderben oder nicht in ausreichender Menge nachgekauft wurden.

Böden und Fenster, die aufgrund der Arbeit in der Küche mit Lebensmitteln, Hitze und Dampf schneller verschmutzen als in sonstigen Räumlichkeiten.

Für das Geschirr existiert mit dem smarten Geschirrspüler eine attraktive Haushaltshilfe. Diese nimmt dir zwar nicht die Arbeit ab, das Geschirr in die Spüle zu räumen, aber hilft dafür an mehreren anderen Stellen: Sollte beispielsweise einmal vor dem Rausgehen vergessen worden sein, die Spülmaschine anzuschalten, so kann es im Nachhinein über das Smartphone per App erledigt werden. Benachrichtigungen, wann die Tabs für die Spülmaschine ausgehen, sind üblich, wodurch die Verfügbarkeit der Waschmittel jederzeit sichergestellt ist. Die Findung der richtigen Spülprogramme erfolgt unter Mithilfe der Geschirrspüler, wodurch das Ergebnis nach dem Spülen optisch optimiert ist.

Smarte Kühlschränke helfen dabei, die Kühltemperatur für einzelne Lebensmittel ideal einzustellen. Dadurch wird die Dauer der Haltbarkeit optimiert. Es ist dann unwahrscheinlicher, dass die Lebensmittel im Kühlschrank verderben. Bei einer individuellen Programmierung bestellt der Kühlschrank automatisiert Lebensmittel nach, sobald sie knapp werden. - Oder der Kühlschrank weist zumindest darauf hin, wann du selbst ein Lebensmittel nachbestellen musst.

Als Helfer für den Boden in der Küche bringen sich wieder die Saugroboter ein. Noch viel besser sind aber Saug-Wisch-Roboter für den Küchenboden, weil hier verstärkt flüssige oder verhärtete Verschmutzungen auftreten, die nur ein Kombi-Roboter angemessen entfernen kann.

Übrigens: Wie die Küche, so das Badezimmer – hier ist ebenfalls ein Saug-Wisch-Roboter für den Boden die beste Wahl.

Eine intelligente Waschmaschine bringt vergleichbare Vorzüge wie die smarte Spülmaschine mit sich. Zu guter Letzt sorgt ein elektrischer Bügeltrockner für eine schnelle und komplette Aufbereitung der eigenen Wäsche. Langwierige Bügeleinheiten oder Berge ungebügelter Wäsche bleiben dadurch erspart; Gott sei Dank, denn wenn das einzige passende Hemd zur Kleidung auf den letzten Drücker und unter Eile wegen eines bevorstehenden Termins gebügelt werden muss, sind Stress und Hetzerei, die zu noch mehr Unordnung führen, vorprogrammiert.

Für Fenster in allen Räumen, aber vor allem in der stärker reinigungsbedürftigen Küche sowie dem Bad, sind Fensterputzroboter erhältlich. Einmal an das Fenster andocken, starten und zuschauen, wie der Roboter seiner Arbeit nachkommt. Zugegebenermaßen: Die Fensterputzroboter verrichten die Arbeit weniger genau als die anderen smarten Helfer. Einen Nutzen werfen sie dennoch ab.

Ordnung als weit gefasster Begriff: Sprachassistenten können nützlich sein

Jeder soll seine Vorstellung von Ordnung ausleben dürfen. Unter den smarten Helfern haben sich die Sprachassistenten am stärksten durchgesetzt. Ein hoher Anteil der Internet-Nutzer verwendet Alexa, den Google-Home-Mini oder andere Sprachassistenten. Sprachassistenten tragen zur Ordnung bei, indem sie den Aufwand bei den kleinen Dingen des Lebens minimieren. Fernbedienungen sind kaum noch notwendig, weil alles sprachgesteuert wird. Auch müssen durch Sprachassistenten aufgrund der WLAN-Verbindung weniger Kabel verlegt werden, was optisch den Eindruck von Ordnung festigt. Eine große Menge an Kabeln ist vor allem bei ästhetischen Designs in Räumlichkeiten unerwünscht, weil Kabel die Harmonie des Designs mindern.

Kurzum ist alles, was smart ist, der Türöffner für einen ansehnlichen Haushalt. Hohe Vernetzung, einfachere Bewältigung der täglich anfallenden Aufgaben sowie typische Erfindungen speziell für die Reinigung und mehr Ordnung im Haushalt tragen dazu bei, dass der Haushalt sauber bleibt. Smarter Mann durch smarte Helfer, bedeutet zugleich weniger Stress und Zeitverlust, was die Gesundheit begünstigt.