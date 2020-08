1001 Nacht auf Balkonien – mit Shisha, Baklava und Co den Urlaub nach Hause holen

In diesem Jahr führt die Reisebuchung für viele Menschen einmal quer durch die Wohnung zur Tür und schließlich in das Urlaubsparadies „Balkonien“. Und selbst, wenn es in die Weite geht, dann endet der Urlaub aus Sicht der meisten Urlaubsrückkehrer wesentlich zu früh und es wäre noch Nachholbedarf da. Was auch immer auf den eigenen Fall zutrifft, so heißt die Devise, das orientalische Urlaubsparadies einfach zu sich nach Hause zu holen. Wie das gelingt und was dafür benötigt wird, zeigt dieser Beitrag.

× Erweitern Foto: Herbert Goetsch / Unsplash / CC0 Für einen orientalischen Abend auf dem Balkon darf ein guter Mokka nicht fehlen.

Orientalische Köstlichkeiten

Sie kommen natürlich dann zum Einsatz, wenn ein Tag oder ein Abend besonders genossen werden soll. Doch wer den Urlaub nach Hause holt, der möchte kaum Bratwurst und Bauchfleisch auf den Grill legen, sondern die Köstlichkeiten des liebsten Urlaubslandes genießen. Aber was passt dazu? Die orientalische Küche ist vielseitig, dafür aber immer lecker:

Persische Mezze - dies ist eine Vorspeise, die sich aber auch an heißen Tagen als Hauptspeise genießen lässt. Die kleinen Bällchen aus Feta und Frischkäse werden mit einem Auberginendip, Gurken-Granatapfelsalat und Baguette gereicht. M’saka’a - Kichererbsen mit Tomatensoße und gebratene Auberginen machen dieses Gericht zu einem Highlight. Hackbällchen - zur Hauptspeise kann es orientalisch gewürzte Hackbällen mit einem Petersilienreis geben. Hähnchen-Tajine - zarter können Gemüse und Fleisch nicht sein. Das Hähnchenfleisch wird in Kreuzkümmel, Kurkuma, Paprikapulver und Koriander geschmort. Auf dem Teller wird das Fleisch mit Couscous, Oliven und natürlich Zitronen serviert. Lammkeule - diese Idee ist etwas für den großen Hunger und passt womöglich nicht für jeden in die Urlaubszeit. Die orientalische Lammkeule bringt allerdings jeden dazu, gierig zum Teller zu greifen.

Im Urlaub stehen die Gelüste hoch im Kurs. Und nicht nur zum Essen gehört das gute Gläschen Rotwein mit dazu, auch tagsüber darf es ein netter Drink sein. Wahrlich orientalisch ist der Alkoholgenuss jedoch nicht, sodass sich mit Ouzo oder ähnlichen Getränken beholfen werden muss. Insgesamt ist die orientalische Getränkekiste bestens für heiße Sommertage gewappnet, obgleich sich der ein oder andere fragen mag, warum bei 35 Grad im Schatten das Getränk auch warm sein kann:

Minztee - bitte nicht den Fehler machen und schlichte Teebeutel benutzen. Frisch aufgebrühte Minzblätter spielen in einer ganz anderen Liga. Um das orientalische Flair zu verbessern, kommt nun noch viel Zucker mit ins Glas. Eine Variante des Tees wird mit grünem Tee zusätzlich angemischt. Kaffee Shehezerade - auf eine Tasse Kaffee kommt ein cl Amaretto. Obendrauf folgt das mächtige Krönchen Schlagsahne, die mit Schokopulver bestäubt wird. Joghurtdrink - er lässt sich auch selbst machen. Zehnprozentiger griechischer oder türkischer Joghurt wird mit derselben Menge an Wasser vermengt. Eine Prise Salz und einige Esslöffel gemahlene Minze runden das Getränk ab.

Shisha

Die echte Wasserpfeife ist längst nicht nur im Urlaub ein wunderbares Mittel zum Entspannen. Nicht nur sieht sie fantastisch aus, sie schmeckt auch und ist perfekt, um in Ruhe in einer gemütlichen Runde zu genießen.

Ein Blick in Shops wie Smokestars.de zeigt die große Abwechslung in der Welt der Shisha:

Arabischer Tabak – er ist trockener als der übliche Wasserpfeifentabak, deshalb wird er mit Honig oder Wasser befeuchtet, bevor er geraucht wird. Wasserpfeifentabak – ihn gibt es mittlerweile in vielen Geschmacksrichtungen. Allgemein ist ihm, dass er recht feucht ist. Dank der Geschmacksrichtungen lässt sich die Wasserpfeife immer neu entdecken. Shiazo-Steine – sie sind nikotinfrei, sind bunt und es gibt sie wieder mit Geschmacksrichtungen. Tabak wird nicht benötigt, wenn die Steine genutzt werden.

Wer sich bislang nie mit einer Wasserpfeife beschäftigt hat, der sollte sich einmal in einem Shisha-Geschäft vor Ort beraten und das Handling zeigen lassen. Dann kann es auch schon losgehen.

Was sonst nicht fehlen darf

Zu einem echten Urlaub mit Orientflair auf dem Balkon gehört auch eine entsprechende Deko mit dazu. Natürlich braucht nicht gleich die gesamte Balkonausstattung getauscht zu werden, doch einige Elemente dürfen nicht fehlen:

Tücher – sie bringen direkt Farbe ins Spiel. Wer sie geschickt aufhängt, der hat gleich einen entsprechenden Sonnenschutz. Soll es weniger bunt sein, werden Erdtöne bevorzugt. Braun, Beige, Orange, Senfgelb und Kaminrot sind ideal. Sitzkissen - die eigentlichen Balkonmöbel können mit passenden Sitzkissen in orientalischen Farben schon in die richtige Richtung umdekoriert werden. Bodenkissen - zum Orient gehören Sitzkissen, also Poufs. Sie sind quasi das eigentliche Sitzelement, sobald es um den Genuss der Shisha geht. Dekoartikel - kleinere Gefäße aus Messing, Kupfer und Gold dürfen nicht fehlen. Traditionelle Hängeleuchten runden das Geschehen ab.

Foto: Malicki M. Beser / Unsplash / CC0 Mit den richtigen Köstlichkeiten wird der orientalische Abend perfekt

Und was ist mit der Begrünung des Balkons? Glücklicherweise ist die Pflanzenwahl recht schnell getroffen und die Pflanzen zeigen sich allesamt von ihrer eher pflegeleichten Seite. In Kübel werden Schwertlilien, Sternjasmin, Enziansträucher oder auch Palmen gepflanzt.

Zuletzt gilt natürlich, dass der Balkon so gestaltet wird, wie es einem selbst am besten passt. Der Orient kann in vielen Varianten auf Balkonien Einzug erhalten. Und damit eher das Meeresfeeling und nicht das Wüstenfeeling vor der Balkontür lauert, wird zuletzt eine kleine Badestelle eingerichtet. Da darf ruhig das kindliche Planschbecken aufgestellt werden. Ist das nicht mehr zur Hand bieten sich auch größere Kübel, Gartenteicheinsätze oder Ähnliches an. Die Maßgabe lautet nur: Das Objekt muss das Wasser halten können.

Fazit – Urlaub vor der Tür

Wer sich sein liebstes Urlaubsziel auf den Balkon holt, der hat einen Vorteil, den so viele andere nicht haben: Das Urlaubsparadies ist immer nur den Schritt über die Türschwelle entfernt. Mit der passenden Dekoration, einer Shisha, die inmitten von Sitzkissen steht, den richtigen Speisen und natürlich einem warmen Minztee in der Hand, kann der Urlaub schon beginnen. Ganz ohne das Kofferpacken, Schlangen am Flughafen und mit einem immer prall gefüllten Kühlschrank.