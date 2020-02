Einfach mal runterkommen

Termine, Termine, Termine. Dazwischen noch Missverständnisse, allseitige Erwartungshaltungen, Druck und womöglich noch ... Termine! Zeit, mal etwas zu entspannen.

Ein gesundes (also verständnisvolles, tolerantes und liebevolles) privates Umfeld, sei es Familie, Partnerschaft oder Freundeskreis, ist da mehr als nur hilfreich, um einen vorm Durchdrehen zu bewahren. Und die Natur. Denn, egal, ob man es glaubt oder nicht, Regenplätschern, rauschende Bäume, vergnügte Tauben und aufgedrehte Spatzen um einen herum senken das Stresslevel enorm.

Daher raten ja so ziemlich alle Mediziner dazu, sich möglichst oft ins Freie zu begeben – und sei es nur auf den Balkon oder in den nächsten Park oder auf den nächsten Friedhof (ohnehin zu wenig beachtete Oasen der Ruhe in jeder Stadt!).