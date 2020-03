Fit bleiben kannst du trotzdem

× Erweitern Foto: Daniel Rampulla Darwin Stapel

Bewegung hilft gegen depressive Schübe und lässt Hamsterer nicht aussehen wie Hamster.

Es mag im ersten Moment wie ein Luxusproblem klingen, aber Homeoffice und Ausgangssperre sorgen nicht nur dafür, dass einem die Decke auf den Kopf fällt, man isst auch mehr. Aus Angst, was da noch kommen mag, aus Langeweile bei endlosen YouTube- oder Streaming-Sessions. Aus Stress im Homeoffice. Die Sportstudios sind zu (was richtig ist!), mit der ganzen Stadt im Park joggen zu gehen, erscheint auch nicht immer als das Wahre.

Foto: Selfie/www.instagram.com/darwinstapel Darwin Stapel

Unter den Hashtags #staythefuckhome but #keepmoving to #flattenthecurve bietet Tänzer und Choreograf Darwin Stapel ein Online-Bewegungsprogramm an. Zuschalten kann man sich via Instagram Livestream auf Darwins Profil @darwinstapel. Die Kursdauer beträgt circa 60 – 90 Minuten.

„Die morgendlichen Stretch & StrengthSessions sollen zum positiven Start in den Tag beitragen und dazu anregen besonders in Zeiten von Irritation & Ungewissheit einen Fokus auf physische und mentale Gesundheit zu lenken.“

Foto: Daniel Rampulla Darwin Stapel

„Diese Woche werden die Teilnehmer*innen dazu inspiriert ihre Kursgebühr unter dem Motto Pay As You Wish an eine Non-Profit-Organisation, eine kulturelle Institution, an eine*n lokale*n Künstler*in Ihrer Wahl, unabhängige Unternehmen aus dem Kiez, etc. zu spenden. Beispielsweise ist das SchwuZ durch die aktuelle Situation stark betroffen und kämpft mit einer Crowdfunding-Kampagne ums Überleben: www.gofundme.com/saveourschwuz“

Stundenplan:

Montag, 23. März, 10:30 Uhr: Stretch & Strength (mit anschließender Tanz Jam-Session)

Dienstag, 24. März, 19 Uhr: Dance Choreography

Mittwoch, 25. März, 10:30 Uhr; Stretch & Strength (mit anschließender Tanz Jam-Session)