Gesundes Haar – Tipps zur Verbesserung der Haarqualität

Unser Haar wird im Alltag stark beansprucht. Sonne, Wind, Pflege- und Stylingprodukte haben großen Einfluss auf das Erscheinungsbild der Haare. Werden sie stark beansprucht, kann es sein, dass sie schon in jungen Jahren dünner werden, sich Spliss bildet oder die Haare anfangen auszugehen. Auch der Lebensstil und genetische Faktoren können das Haarwachstum beeinflussen. Der Haarausfall, der häufig als Folge beschrieben wird, bedeutet meist nicht, dass mehr Haare ausfallen. Vielmehr verliert das Haar die Fähigkeit, ausgefallene Haare zu regenerieren.

Ist der Haarausfall genetisch bedingt, kann er nur verlangsamt werden und eine geringe Verbesserung der Haarqualität erreicht werden. In allen anderen Fällen helfen allerdings schon einige kleine Änderungen der Haarbehandlung, um eine deutliche Verbesserung des Erscheinungsbilds der Haare erreicht werden.

Wasser bewusst einsetzen

Experten empfehlen, die Haare nicht zu häufig nass werden zu lassen.

Von vielen Männern kaum beachtet, da das kurze Haar schnell wieder trocken wird, sollte man, wenn möglich beim Duschen und der Gesichtspflege die Haare trocken halten. 1 – 2 Haarwäschen pro Wochen sollten ausreichen. Werden sie zu häufig nass, kommt es Splissbildung und Haarbruch. Werden die Haare nass, sollte man darauf achten, dass das Wasser nicht zu warm ist. Heißes Wasser kann dazu führen, dass das Haar trocken und spröde wird. Die Temperatur des Wassers sollte idealerweise ähnlich der der Körpertemperatur liegen.

Gesunde Ernährung

Laut Ernährungswissenschaftler haben Omega-3-Fettsäuren einen direkten Einfluss auf die Gesundheit der Kopfhaut. Die als gesund geltende Fettsäure ist besonders in Lebensmitteln wie Fisch, Speiseöl, Gemüse und Nüssen enthalten. Viele nehmen Fischölkapseln als Nahrungsergänzungsmittel. Diese sollen unter vielen anderen positiven Wirkungen auch das Haarwachstum verbessern.

Föhnen vermeiden

Schon länger ist bekannt, dass zu häufiges oder zu intensives Föhnen das Haar schädigen kann.

So sollte, wenn möglich, das Haar an der Luft getrocknet werden. Ist das Föhnen der Haare unumgänglich, sollte man die geringste Stufe und Wärme wählen, um die Haare zu schonen. Nur wenn unbedingt nötig, sollten die Einstellung für Wärme und Luftstrom langsam erhöht werden.

Regelmäßig stutzen

Auch das regelmäßige Schneiden der Haare kann deren Qualität verbessern. Das Haar wirkt nach dem Friseurbesuch nicht nur dicker und voller, es profitiert auch nachhaltig vom Schneiden der Spitzen. Frauen sollten alle 10 bis 12 Wochen ihre Haare schneiden. Männer mit kurzem Haar können sich etwas seltener die Haare schneiden lassen.

Vorsicht Farbe

Falls der Wunsch besteht, die Haare zu Tönen oder Färben, sollte man keine Experimente eingehen.

Am besten lässt man das Färben von einem Friseur durchführen und achtet darauf, dass die Produkte nicht so aggressiv auf das Haar wirken. Experten empfehlen zudem, immer eine Farbe zu wählen, die der natürlichen Haarfarbe ähnlich ist.

Professionelle Hilfe

All diese Tipps können helfen, die Haarqualität nachhaltig zu verbessern. Wer das Gefühl hat, dass trotz aller Maßnahmen die Haarqualität abnimmt und mit seinen Haaren unzufrieden ist, kann sich ganz einfach online Hilfe holen. Das Gesundheitsunternehmen Kry bietet Onlinesprechstunden bei Ärzten an. Diese können sich im Gespräch und anhand des Videotelefonats ein Bild der Haare und der Kopfhaut machen. Meist ist es möglich, die genaue Ursache für den Haarausfall in der virtuellen Sprechstunde festzustellen.