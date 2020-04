Haarausfall bei Männern – Was kann Man(n) dagegen tun?

Haarausfall ist für viele Männer ein großes Thema, über das jedoch kaum gesprochen wird. Dabei ist die psychische Belastung nicht zu unterschätzen, wenn ab Mitte 20 die Haarpracht immer dünner zu werden beginnt.

Wenn Haarausfall Männer betrifft, kann es verschiedene Gründe für Haarausfall geben. Je nach Ursache gibt es Produkte und Therapieformen, die effektiv dabei helfen können, den Haarverlust zu stoppen. Hier werden die gängigsten Haarausfall Ursachen bei Männern erklärt und was man tun kann, wenn das Haupthaar droht, sich zu verabschieden.

Gründe für Haarausfall

Jeder zweite Mann ist von Haarausfall betroffen und viele nehmen ihr Schicksal hin, ohne zu wissen, dass sie Geheimratsecken, Glatze und Co. frühzeitig vorbeugen können. Damit die richtige Behandlungsmethode gewählt werden kann, ist es wichtig die Ursachen für den Haarausfall bei Männern zu verstehen.

Erblich bedingter Haarausfall

Die häufigste Ursache ist der erblich bedingte Haarausfall. 80 Prozent der Männer, die Haare vorzeitig verlieren, leiden an dieser Form. Erblich bedingter Haarausfall ist auch als androgenetische Alopezie bekannt und wird durch eine Veranlagung ausgelöst. Die Haarausfall Ursache ist hierbei eine Überempfindlichkeit der Haarwurzeln auf das männliche Sexualhormon Testosteron. Was sich nach geballter Männlichkeit anhört, wirkt sich tatsächlich negativ auf die Haare aus und sorgt dafür, dass die Wachstumsphasen der Haare verkürzt werden und die Haare ausfallen.

Die ersten Anzeichen sieht man oft schon mit Mitte 20 in Form von Geheimratsecken. Im Laufe der Zeit kann es dann zu einer Vollglatze kommen. Auch lichtes Haar am Hinterkopf kann auf erblich bedingten Haarausfall hindeuten.

Entgegen der gängigen Meinung, dass erblich bedingter Haarausfall nicht verhindert werden kann, kann der Wirkstoff Coffein, der in speziellen Shampoos enthalten ist, dem Haarverlust entgegenwirken.

Stressbedingter Haarausfall

Stress stellt eine nicht zu vernachlässigende Haarausfall Ursache dar. Neben übermäßigem Sport, Schlafmangel und anderen körperlichen Stressfaktoren, können auch psychische Probleme, Herausforderungen im Beruf oder familiäre Umstände Gründe für Haarausfall sein.

Je länger der Stress anhält, desto mehr leidet das Haupthaar darunter. Denn die Haare benötigen für ein gesundes Wachstum eine ausreichende Energiezufuhr, die nicht gegeben ist, wenn der Körper die Energie in Stresssituationen anderweitig einsetzt.

Kreisrunder Haarausfall

Kreisrunder Haarausfall (Alopecia areata) ist eine Form von Haarausfall, bei der man vermutet, dass sie durch eine Autoimmunerkrankung ausgelöst wird. Entsprechend tritt kreisrunder Haarausfall verhältnismäßig selten auf und zeichnet sich durch die typischen runden kahlen Stellen auf dem Kopf und auch an anderen Körperstellen aus. Oftmals verschwinden die kahlen Stellen nach einer Weile wieder, können aber später wieder auftreten.

Diffuser Haarausfall

Diffuser Haarausfall kennzeichnet sich dadurch, dass das Haar insgesamt lichter wird und es keinen typischen Verlauf gibt. Die Gründe für Haarausfall dieser Art können unterschiedlich sein und von einem ungesunden Lebensstil, über Krankheiten, Medikamente, bis hin zu Stress reichen. Die Haarwurzeln erhalten dabei nicht die notwendigen Nährstoffe, die sie für ihr Wachstum benötigen und die Haare fallen aus.

Erblich bedingtem Haarausfall und stressbedingtem Haarausfall kann mit Coffeinshampoos vorgebeugt werden, während kreisrunder und diffuser Haarausfall meist medizinisch behandelt werden müssen.

Haarausfall behandeln – Das hilft

Auch wenn Haarausfall Männer schon mal ins Schwitzen bringen kann, gibt es Mittel und Wege, um die Haarpracht zu retten. Besonders, wenn man früh genug damit anfängt, nicht nur die Haare, sondern auch Körper und Geist zu pflegen, kann Haarausfall bei Männern eingedämmt werden. Diese Tipps helfen wirklich:

Spezielle Coffein-Shampoos

Spezielle coffeinhaltige Shampoos stimulieren die Haarwurzeln und regen bei regelmäßiger Anwendung nachweislich das Haarwachstum an. Verlorene Haare können so zwar nicht zurückgebracht, aber noch vorhandene Haare erhalten werden.

Die richtige Haarpflege

Mit der richtigen Pflege kann die Kopfhaut geschützt werden, um Haarausfall vorzubeugen oder zu verlangsamen. Gerade im Alter ist das wichtig, denn dann verliert die Kopfhaut Elastizität und Vitalität. Dann heißt es aggressive Stylingprodukte lieber durch milde Shampoos ersetzen und häufiges Waschen sowie übermäßige Hitze und Kälte vermeiden. Eine gelegentliche sanfte Kopfhaut-Massage mit Olivenöl regt außerdem die Durchblutung an und versorgt die Kopfhaut mit Nährstoffen.

Lösungen und Schäume

Mittel, wie Minoxidil und Afatradiol sind rezeptfrei in der Apotheke erhältlich und werden regelmäßig auf die Kopfhaut aufgetragen. Nach einer Anwendungszeit von einigen Wochen oder Monaten kann eine Verbesserung auftreten, die allerdings nachlässt, sobald das Mittel abgesetzt wird. Da diese Mitte Arzneistoffe enthalten, können Nebenwirkungen auftreten.

Verschreibungspflichtige Medikamente

Finasterid wird normalerweise eingesetzt, um eine Prostatavergrößerung zu behandeln. In geringer Dosierung hemmt das Produkt den Haarausfall. Nebenwirkungen sind nicht auszuschließen (wie z. B. Libidoverlust) und die Verwendung muss mit dem Arzt abgesprochen werden.

Gesunder Lifestyle

Vor allem, wenn die Haarausfall Ursache stressbedingt ist, ist eine Veränderung des Lebensstils unumgänglich. Viele Studien belegen die Wirksamkeit von Achtsamkeitspraktiken im Zusammenhang mit Stress. Eine ausgewogene Ernährung versorgt zudem nicht nur den Körper, sondern auch die Haare mit ausreichend Nährstoffen und Energie.

Fazit

Obwohl Haarausfall Männer meist hart trifft, gibt es keinen Grund, sich gleich mit dem persönlichen Schicksal abzufinden. Besonders spezielle Coffein-Shampoos, die heutzutage in jedem Drogeriemarkt und auch online erhältlich sind, stellen eine effiziente Behandlungsmethode dar, die sich leicht in den Alltag integrieren lässt. Einige Gründe für Haarausfall, wie kreisrunder Haarausfall, lassen sich jedoch nicht so leicht unter Kontrolle bekommen und mögliche Behandlungen sollten mit einem fachkundigen Experten besprochen werden.