Haartransplantation Vorher Nachher – zurück zum alten Ich

Männerproblem Haarausfall: Allein in Deutschland leidet fast jeder zweite Mann an Haarverlust. Bei 15 % führt er über kurz oder lang sogar zur Glatzenbildung. Kein Wunder, dass sich viele Geplagte für die Haartransplantation entscheiden. Das Haartransplantation Vorher Nachher lässt zu Recht auf ein dichtes, gesundes Haarkleid hoffen.

Haartransplantation – wenn alle Stricke reißen

In der Not greift der Mann gerne zu Anti-Haarausfall-Präparaten. Diese versprechen jedoch nur kurzzeitig Linderung. Sobald er die Mittel wieder absetzt, kommt der Kahlschlag zurück. Zum Glück gibt es eine Langzeitlösung, die Haartransplantation. Mithilfe von Eigenhaar füllt der behandelnde Arzt lichte Stellen, Geheimratsecken und Glatzen zufriedenstellend auf. Nach rund zwölf Monaten Regenerationsphase wirkt das Haar dauerhaft frischer, dichter und kräftiger. Das jugendlich-frische Strahlen ist zurück. Und dieses hält nun ein Leben lang.

Für viele Haarausfall-Patienten klingt das zu schön, um wahr zu sein. Erst die Haartransplantation Vorher-Nachher-Bilder können sie überzeugen. Schon nach wenigen Monaten sind die lichten Stellen bei den meisten Patienten nicht wiederzuerkennen. Die Transplantate überdecken die gähnende Leere nahezu vollständig.

Dr. Levent Acar macht Schluss mit Haarverlust

Patienten, die eine Haartransplantation Istanbul in Erwägung ziehen, begeben sich gerne in die erfahrenen Hände von Dr. Levent Acar. Mitten in der türkischen Metropole leitet er die Cosmedica Klinik, eine der führenden Kliniken für Haartransplantationen in Europa. Doch schon lange vor der Klinikleitung beschäftigte sich der deutschsprachige Arzt intensiv mit der ästhetischen Haarchirurgie. Bereits während seiner Studienzeit an der Universität Capa in Istanbul sammelte er bei Seminaren und Fortbildungen erste Erfahrungen, die er später bei internationalen Kongressen in Prag oder Las Vegas vertiefte. So hat Dr. Levent Acar inzwischen mehr als 15 Jahre Erfahrung vorzuweisen.

Zusammen mit seinem erfahrenen Team führt er täglich Haartransplantationen mit bemerkenswerten Erfolgen durch. Der Vorher-Nachher-Vergleich ist erstaunlich. Die meisten Patienten sind kaum wiederzuerkennen.

Follicular Unit Extraction – die Geheimwaffe gegen Haarausfall

Der Erfolg der Cosmedica Klinik kommt nicht von ungefähr. Er liegt in den innovativen Transplantationstechniken begründet – der FUE Technik und der DHI Technik. Bei der anerkannten FUE Technik setzt Dr. Acar auf die FUE Saphir Methode. Anstatt der klassischen Edelstahl- oder Titanklinge kommt hier die Saphirklinge zum Einsatz. Das robuste Material ist so hart und filigran, dass die Einschnitte auf der Kopfhaut kaum zu Buche schlagen. So erklärt sich auch das geringe Verletzungsrisiko bei der FUE Saphir Methode. Und je weniger Verletzungen bei der Operation entstehen, desto mehr Transplantate verwurzeln sich mit der Kopfhaut. Das Haartransplantation Vorher Nachher ist umso frischer, kräftiger und jugendlicher.

Und so funktioniert der Weg zu vollem Haar:

Als Erstes löst Dr. Acar mit einer Hohlnadel Grafts aus dem Spenderbereich.

Derweil legt er sie in einer nährstoffreichen Speziallösung ab.

In der Zwischenzeit legt er auf der Kopfhaut mittels der Saphirklinge kleine, v-förmige Kanäle für die Grafts offen.

Behutsam setzt er Graft für Graft in die Kanäle ein.

Haartransplantationen in der Türkei – günstiger als gedacht

Preislich gehen Deutschland und die Türkei bei der Haartransplantation weit auseinander. Der klare Preissieger ist die Türkei. In der idyllischen Urlaubsregion kostet dichteres Haar um bis zu 50 % weniger als in Deutschland. Grund für den Preisunterschied sind die kalkulierbaren All-Inklusiv-Pakete, wie sie auch die Cosmedica Klinik anbietet. Das Besondere: Nicht nur die Operation ist in die Kosten eingeschlossen. Der Patient hat noch viele weitere Gründe zur Freude. Das erwartet ihn bei der Haarverpflanzung in der Türkei:

Übernachtungen im gehobenen Sterne-Hotel

Shuttle-Service

eingehendes Beratungsgespräch mit Dr. Levent Acar

fachkundige Betreuung durch ein top-ausgebildetes medizinisches Personal (Vor- und Nachsorge)

inklusive nadelfreie Betäubung (ideal für Angstpatienten)

Insgesamt ist Dr. Acar durch und durch ein Wunschchirurg. Seine jahrelange Erfahrung, seine guten Deutschkenntnisse, seine moderne Klinik und natürlich seinen fairen Haartransplantation Türkei Kosten machen ihn verdient zu einem Spitzenreiter für Haartransplantationen in Europa.