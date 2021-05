Brix Schaumburg: Tourstart in München

× Erweitern Foto: Bernd Müller Queer durch Deutschland

Da die erste Etappe vom Allgäu in die bayerische Landeshauptstadt wetterbedingt abgesagt werden musste, fiel der offizielle Startschuss von Brix Schaumburgs Radltour am 22. Mai in München. Vor dem schwulen Zentrum Sub war am späten Nachmittag eine bunte Truppe aus Aktivistinnen und Aktivisten zusammengekommen, um den 31-Jährigen (Bild Mitte) willkommen zu heißen und seiner Aktion einen standesgemäßen Auftakt zu bescheren.

Unter dem Motto „Que(e)r durch Deutschland“ will der erste offen trans* lebende Schauspieler Brix Schaumburg mit dem Fahrrad nun 20 Städte besuchen, um vier Wochen lang Geld für trans* und queere Projekte zu sammeln und auf die Themen von trans* Menschen aufmerksam zu machen.

Auf einzelnen Etappen wird er begleitet von Promis aus Politik und Kultur. Auf der ersten Strecke von München nach Augsburg radelt unter anderem von Tessa Ganserer mit, die für die Grünen im Bayerischen Landtag sitzt und im September als erste trans* Abgeordnete den Sprung in den Bundestag schaffen will.

Brix´ Pride-Tour endet am 26. Juni in Flensburg. Bis dahin könnt ihr ihn auf seinem Facbook-Profil verfolgen – oder ihn auch persönlich ein kürzeres oder längeres Stück mit dem Rad begleiten: www.facebook.com/brixilotta