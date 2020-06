Das Switchboard ist wieder da!

× Erweitern Foto: bjö Switchboard

Nach langer Pause kann das Switchboard abEnde Juni wieder öffnen – zumindest was den Bar- und Café-Betrieb anbelangt!

Das Wochenende vom 26. bis 28. Juni gilt zunächst als Testlauf: „Wir wollen an den ersten drei Tagen unser Konzept auf die Probe stellen und schauen, ob wir uns damit wohl fühlen“, so Roland Marzinowski, der seit Ende 2019 Projektkoordinator im Switchboard ist. „Danach werden wir gemeinsam mit dem Barteam entscheiden, an welchen Tagen wir im Juli geöffnet haben“.

Veranstaltungen sind vorerst nicht geplant – aber immerhin kann man sich auf Bar- und Cafébetrieb in Switch freuen.

Das Switchboard öffnet am 26. und 27.6. jeweils um 19 Uhr. Am 28.6. lädt das Cream Team von 14 bis 18 Uhr zum Kuchenbüffet; ob das Cream Team im Juli und August wieder stattfinden kann, steht derzeit noch nicht fest; traditionell hat das Cream Team im Juli und August Sommerpause; derzeit gibt es sonntags ab 14 Uhr die CreamTime – Kuchen to go zum Selbstabholen!

Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, mehr Infos zu den Hygieneregeln und zu den Angeboten im Switchboard über www.switchboard-ffm.de und www.facebook.com/switchboard.frankfurt/