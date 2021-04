10 Jahre Trash Deluxe - Eine Dekade voller Glitzer!

Die Trash Deluxe startete im Mai 2011, damals noch in der AHA, als einzige queere Drag- und Burlesque Openstage Berlins. Inzwischen standen über 100 verschiedener Künstler_innen aus aller Welt bei uns auf der Bühne und wir haben in sechs Spielstätten gastiert.

In all der Zeit haben sich bei uns Show-Gruppen gegründet, wurden liebste Menschen betrauert, haben sich Paare verlobt und noch so viel mehr!

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die uns die ganzen Jahre begleitet, unterstützt und die Treue gehalten haben. Auf die nächsten 10 Jahre!

Zum 10 jährigen Jubiläum gibt es einen Livestream »Trash Deluxe - eine Dekade voller Glitzer!«. Darin werden wir (Eva LaBosse, Pimmela van Döschen und Kay P. Rinha) mit alten und neuen Nummern, Videos und Anekdötchen die letzten 10 Jahren Revue passieren lassen.