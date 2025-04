10. Rosa Wiesn-Anstich im Käfer-Biergarten

× Erweitern https://www.facebook.com/share/16KMULvpdQ/?mibextid=wwXIfr 10. Rosa Wiesn-Anstich

10 Jahre - Wahnsinn! Unser Treffen hat sich mittlerweile zu einem wirklich lustigen und nicht mehr wegzudenkenden Stammtreffen der schwulen Szene und ihrer Freund:Innen etabliert. Feiert mit uns auch heuer wieder den Rosa Wiesn-Anstich im Käfer Biergarten!

Wie immer treffen wir uns um den Maibaum im hinteren Biergarten und drumherum! Seid bitte um 10.30 Uhr vorm Käfer-Eingang, damit auch wirklich jeder reinkommt! Bei Regen nutzt bitte die überdachten Bereiche an den Seiten!

Natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder einen neuen Wiesn-Anstecker!

Hinweis: Wie auch in den vorherigen Jahren handelt es sich um ein Treffen, welches von uns initiiert wird und nicht um eine offizielle Veranstaltung der Käfer Wiesn-Schänke. Nichtsdestotrotz freuen wir uns umso mehr, wenn viele kommen. Am schönsten wäre es, wenn wir den ganzen Biergarten in Regenbogenfarben kleiden könnten :-)

Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen!

Folgt uns auf Instagram: @wiesn_ministerium