17. Politischer Aschermittwoch: Der politische Aschermittwoch der scharfen Zungen aus der Hauptstadt

Livestream aus dem BKA Theater Hauptstadtstudio

Mit Alfons, Lothar Bölck, Christine Prayon, Wilfried Schmickler, Florian Schroeder & Gastgeber Arnulf Rating

Im Grunde ein Unding, dass ausgerechnet in einem Wahljahr und zu einer Zeit, in der es sehr viel zu sagen gibt, genau das nicht in Liveveranstaltungen vor einem großen Publikum möglich ist. Wird der Tag der Abrechnung am Ende ein Geisterspiel werden?

Aber eins ist sicher: Wenn die politischen Parteien sich zu ihrem Politischen Aschermittwoch in die Provinz zurückziehen, werden Arnulf Rating & Co am 17. Februar in Berlin zur Stelle sein, um mit einem Spitzenteam von Wortgewaltigen diesen Tag der Abrechnung und des Aufbruchs zu zelebrieren.

Einige der Rundfunkanstalten, die bisher immer unter Führung des WDR den Politischen Aschermittwoch Berlin übertragen haben, haben bereits zugesagt.