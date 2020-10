Das Stahlrohr war Anfang September nach beinahe 6 Monaten Zwangspause mit dem Slogan "Alles was erlaubt ist." zunächst an den Wochenenden an den Neustart gegangen.

Nach nur sechs Wochen geht es nun mit dem neuen Motto "Solange es erlaubt ist." auch unter der Woche von Mittwoch bis Sonntag im Prenzlauer Berg weiter. Bleibt zu hoffen das dieser Slogan nicht auch in ein paar Tagen überarbeitet werden muss.