PINK.LIFE Plakat 2. Queere Kunst- und Kulturtage Lichtenberg

Am 26. und 27. August 2023 erblüht die queere Online-Bühne PINK.LIFE zu voller Pracht, und zwar live: im Stadtpark Lichtenberg veranstalten wir die 2. Queeren Kunst- und Kulturtage, voll queer-berliner Kreativität. An beiden Tagen beginnt das Programm um 15 Uhr mit Auftritten für die Kleinen und die ganze Familie und legt bis in den späten Abend nach mit Performances aller Genres.

Das Publikum erwartet neben Konzerten, Lesungen und Comedy auch ausgewählte Markt- und Infostände, Foodtrucks und weitere Highlights bei einem einzigartigen Event in einem der schönsten Parks der Hauptstadt. Das breit gefächerte Line-up stellt u.a. Malonda, Boah Robin!, Suli Puschban, MKSM, Desiree Klaeukens & Juli Gilde, JNNRHNDRXX, Kaey und den TransChorBerlin auf die Freilichtbühne. Und das alles bei freiem Eintritt!