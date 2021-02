Village Online: Body-Centered Meditation

für GBTQ Männer*

In diesem Kurs geht es darum, sich Meditation mit sanften körperlichen Übungen, bewusstem Atmen und einer achtsamen Meditationspraxis im Sitzen anzunähern. Das Verhältnis von Körper und Geist und die Sinne werden als Zugänge zur Meditation erforscht. Ziel dieser Erkundung ist es, das Bewusstsein der vielen Ebenen unseres Selbst und die Verbindung zu unserer Wesentlichkeit zu vertiefen. Wir beginnen immer dort, wo wir gerade sind – im jetzigen Zustand und mit einer offenen Intention, um in Einklang mit der Gegenwart kommen.Vorherige Meditationserfahrung ist nicht erforderlich; diese Anäherung an Meditation ist für jeden offen. Der Fokus liegt darauf, zur Ruhe zu kommen, Spannungen abzubaunen und das Nervensystem zu entspannen. Die Meditation im Sitzen wird ungefähr 20 - 30 Minuten dauern und wird auf Deutsch und Englisch angeleitet.

