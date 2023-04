Film und Diskussion: PRIDE - Hamburg

1984/85 führen britische Bergarbeiter_innen einen erbitterten Arbeitskampf. Auch in Wales streiken sie gegen die von der Regierung Margret Thatchers geplante Schließung und Privatisierung von Zechen. Dabei erleben sie Solidarität von unerwarteter Seite: Die Organisation L.G.S.M. (Lesbians and Gays Support the Miners) bringt couragierte Großstädter_innen nach Wales, um die Kumpels und ihre Familien finanziell und praktisch zu unterstützen. Irritationen und Ablehnung sind beim Zusammentreffen der verschiedenen Lebenswelten vorprogrammiert. Doch die beiderseitige Erfahrung von Ausgrenzung und Diffamierung führt zusammen und schließlich weint, kämpft und tanzt man gemeinsam. Die britische Komödie basiert auf wahren Begebenheiten und feiert „einen in unserer Gesellschaft möglicherweise aus der Mode gekommenen Sinn für Solidarität.“ (Die Zeit). Der Film war der Eröffnungsfilm beim Filmfest Hamburg 2014 und wir freuen uns, ihn nun noch einmal auf der großen Leinwand zu zeigen, als Teil unseres Jahresschwerpunkts „Wie Solidarität zusammenhält“. Im Anschluss an den Film diskutieren wir über ungewöhnliche Bündnisse und Solidarität damals wie heute mit: Ina Morgenroth , Geschäftsführerin IG Metall Region Hamburg Simon Kuchinke , Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft, Fachsprecher: LSBT*IQ der SPD-Fraktion Moderation: Christine Strotmann , Friedrich-Ebert-Stiftung Sie sind herzlich zu Film und Diskussion eingeladen. Pride (deutsche Fassung) Spielfilm von Matthew Warchus Großbritannien 2014, 117 Minuten Hier geht es zum Trailer des Films organisatorische Hinweise: - Der Eintritt ist frei. - Die Kinoplätze sind begrenzt, daher wird um Anmeldung gebeten. Die Karten sind direkt über das Alabama Kino erhältlich. - Bei Fragen zur barrierefreien Durchführung wenden Sie sich gern an uns. Gefördert durch die Landeszentrale für politische Bildung der Freien Hansestadt Hamburg.