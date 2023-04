Film und Diskussion: PRIDE - Lübeck

1984/85 führen britische Bergarbeiter_innen einen erbitterten Arbeitskampf. Auch in Wales streiken sie gegen die von der Regierung Margret Thatchers geplante Schließung und Privatisierung von Zechen. Dabei erleben sie Solidarität von unerwarteter Seite: Die Organisation L.G.S.M. (Lesbians and Gays Support the Miners) bringt couragierte Großstädter_innen nach Wales, um die Kumpels und ihre Familien finanziell und praktisch zu unterstützen. Irritationen und Ablehnung sind beim Zusammentreffen der verschiedenen Lebenswelten vorprogrammiert. Doch die beiderseitige Erfahrung von Ausgrenzung und Diffamierung führt zusammen und schließlich weint, kämpft und tanzt man gemeinsam. Die britische Komödie basiert auf wahren Begebenheiten und feiert „einen in unserer Gesellschaft möglicherweise aus der Mode gekommenen Sinn für Solidarität.“ (Die Zeit) Wir zeigen den Film als Teil unseres Jahresschwerpunkts „Wie Solidarität zusammenhält“. Im Anschluss an den Film diskutieren wir über ungewöhnliche Bündnisse und Solidarität damals wie heute mit: Melanie Meyer, Geschäftsführerin der DGB-Region Schleswig-Holstein Südost Christian Till, Vorsitzender Lübeck-Pride e.V. Moderation: Dietmar Molthagen, Friedrich-Ebert-Stiftung Sie sind herzlich zu Film und Diskussion eingeladen! Pride (deutsche Fassung) Spielfilm von Matthew Warchus Großbritannien 2014, 117 Minuten Hier geht es zum Trailer des Films: https://www.youtube.com/watch?v=Z8a2tgLgKXA organisatorische Hinweise: - Veranstaltungsort ist das Kommunale Kino Lübeck (KoKi), Mengstraße 35, 23552 Lübeck - Der Eintritt ist frei. - Die Plätze sind begrenzt, bitte reservieren Sie einen Platz direkt beim KoKi Lübeck: https://www.kinokoki.de/produktion/pride/ - Eine Anmeldung bei der Friedrich-Ebert-Stiftung ist in diesem Fall nicht erforderlich. - Bei Fragen zur barrierefreien Durchführung wenden Sie sich gern an uns. Übrigens: am 28.4. findet ein weiterer spannender Filmabend in Lübeck statt: Der Verein Lübeck Pride zeigt \"Große Freiheit\" in der Reihe Queer Cinema am 28.4. um 20 Uhr in der Location 25. Mehr Infos dazu hier: https://www.luebeck-pride.de/termine/grosse-freiheit