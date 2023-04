Queerer Filmabend: „A Single Man“

„A Single Man“ ist ein Drama über einen schwulen Professor, der in den 1960er-Jahren in Los Angeles lebt. Er trauert um seinen Partner und trifft an einem Tag verschiedene Menschen, die sein Leben verändern könnten. Der Film ist eine visuelle und emotionale Reise durch die Schönheit und die Schwierigkeiten des queeren Lebens, mit einer großartigen Leistung von Colin Firth und einer stilvollen Regie von Tom Ford.

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu

➡️ 27.4., Queerer Filmabend, fire of love, Degnerstraße 9 I Tor b, 19 Uhr, Anmeldung: SMS mit „komme“, Namen und Veranstaltungsdatum an 01759920260, oder über Kontakt – fire of love, Eintritt frei – Spende erwünscht