Queerer Filmabend: Der verlorene Sohn

Das Queere Projekt Degnerstraße will mit euch im August einen etwas politischeren Film anschauen, der mit besten Hollywood-Werkzeugen „Umpolungs-Therapien“ für jeden erfühlbar machte. Leider haben ihn zu wenige Menschen gesehen, in den USA sind die gefährlichen Konversionsverfahren in nur neun Bundesstaaten verboten, das in Großbritannien versprochene Verbot scheiterte nach Jahren am Unwillen, sich mit den großen Religionen anzulegen und sich vermeintlich unkonservativ zu geben.

„Der verlorene Sohn“ bietet sogar noch mehr Einblick in homophobe Strukturen konservativer Gesellschaftsteilen, als man sich das im Vorfeld erhofft hatte. Grob erzählt geht es um einen Teenager, Sohn eines freikirchlichen Pfarrers im ländlich strukturierten sogenannten Bibel-Gürtel der USA. Er ist schwul, hadert aber selbst aufgrund seines Glaubens mit der Sexualität und stimmt deswegen überzeugt zu, in ein „Umpolungs-Camp“ zu gehen und sich „heilen“ zu lassen. Grandios sind die Schauspielleistungen aller Beteiligten von Troye Sivan (Leidensgenosse im Camp) über Russel Crowe (der Vater) und Lucas Hedges (der Sohn) bis hin zu einer absolut überzeugenden und zu Tränen rührenden Mutter Nicole Kidman. Wer vorher mehr erfahren will: unser ausführliches Interview mit Regisseur Joel Edgerton gibt es hier zu lesen!!

Ein Beamer mit 120-Zoll-Leinwand und kuschelige Atmosphäre direkt im Bühnenraum des ehemaligen Venus-Kinos in Alt-Hohenschönhausen, schaffen den Rahmen für einen entspannten Filmabend. Eintritt frei – Spende erwünscht.

Anmeldung

– Mail mit Betreff an christian.knuth@maenner.media

– SMS mit „komme“, Namen und Veranstaltungsdatum an 01759920260

– über Kontakt – fire of love

– über die fire of love Meetup-Gruppe, „Teilnehmen“-Button