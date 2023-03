Queerer Filmabend: Sommersturm

Könnt ihr die Berliner Graufestspiele auch nicht mehr ertragen? Passend zum Frühlingsanfang gehen wir beim monatlichen Filmabend voll auf Frühlingsgefühle: Robert Stadlober, Marion Kittel, Kostja Ullmann und viele weitere in Love. Im umjubelten Film Sommersturm von Marco Kreuzpainter aus dem Jahr 2004. Zum Soundtrack steuerten Rosenstolz damals Willkommen bei.

Das heißen euch auch männer* und fire of love am Obersee in Berlin ganz herzlich zum gemeinsamen Männer anschmachtende Männer anschmachten. 🤗

„Es gibt diese Filme, da passt einfach alles. Die Schauspieler, der Erzählton, die Musik, der Humor, die Dramaturgie. Sommersturm, beim Filmfest München Anfang Juli mit dem Publikumspreis ausgezeichnet, ist so ein Film. Ein offenherziges Stück junges Kino zum Verlieben. Die Bilder etwa, wenn sich Tobi und Leo (Marlon Kittel) auf dem Steg körperlich erfahren, sich gleichgeschlechtliche Lust und Neugier paaren, sind mutig und deutlich zugleich – und in ihrer Intensität wohl einzigartig im deutschen Film.“ Süddeutsche Zeitung, 2. September 2004

➡️ 23.3., Queerer Filmabend, fire of love, Degnerstraße 9 I Tor b, 19 Uhr, Anmeldung: SMS mit „komme“, Namen und Veranstaltungsdatum an 01759920260, oder über Kontakt – fire of love, Eintritt frei – Spende erwünscht