Buchpremiere: Reiner Klingholz "Zu viel für diese Welt"

Die Erde stöhnt unter der Last von acht Milliarden Menschen. In den reichen Ländern werden zu viele Rohstoffe und Ressourcen verbraucht, in den armen Teilen der Welt leben zu viele Menschen im Elend. Wie wir diese doppelte Überbevölkerung in den Griff bekommen, zeigt Reiner Klingholz in seinem neuen Buch »Zu viel für diese Welt«.